Escucha lo nuevo de Bunbury, Tove Lo, Mahmood, Real Estate, Soccer Mommy, Bombay Bicycle Club, Thundercat…

El viernes 17 de enero llega cargado de novedades y, de hecho, solo este miércoles ha salido al menos una treintena de singles nuevos, a los que se sumarán los diversos editados esta madrugada. Puede decirse que 2020 ha empezado oficialmente a nivel musical, tras el lanzamiento temprano de álbumes de pop como el de Selena Gomez.

De momento, avanzamos nuestra playlist de novedades con algunos de los singles lanzados en los últimos días u horas, destacando el nuevo electro-bolero de Enrique Bunbury o el nuevo single de Tove Lo producido por FINNEAS. También cabe resaltar los nuevos lanzamientos de Mahmood, que vuelve con un baladón electrónico tras la sorpresa de ‘Barrio’; Real Estate, que se reinventan con ‘Paper Cup’ junto a Amelia Meath de Sylvan Esso; Soccer Mommy, que suena a la primera Avril Lavigne en ‘circle the drain’; Mandy Moore, que por fin editará su primer disco en 15 años y acaba de presentarlo con ‘Save A Little for Yourself’; o Thundercat, que ha anunciado su nuevo trabajo con una divertida portada.

El viernes editan además sus nuevos álbumes Halsey, Bombay Bicycle Club (atentos a nuestras páginas, pronto publicaremos entrevista con ellos); Mura Masa, Lina & Raül Refree, 070 Shake, Algiers, of Montreal, Gabrielle Alpin, The Courteneers, Pinegrove, Theophilus London o The Innocence Mission, y ven la luz también el nuevo disco póstumo de Mac Miller o la banda sonora de ‘Doolittle’, que incluye un tema nuevo de Sia. A lo largo de las horas actualizaremos la playlist con las últimas novedades.