Escucha lo nuevo de Carolina Durante, Purity Ring, Thundercat, Empress Of, M. Ward, Yves Tumor, Mujeres, Yaeji, Lindsay Lohan, Chromatics…

Por más que parezca que todo está paralizado, también en la música, nada más lejos de la realidad: pese a que haya artistas que demoren los lanzamientos de sus nuevos álbumes (Rufus Wainwright o Chucho entre los últimos), hay otros que persisten en sus planes y publican los discos anunciados que recogemos en nuestra playlist de novedades Ready for the Weekend. Por ejemplo hoy llegan los nuevos trabajos de Purity Ring, Thundercat, M. Ward, Empress Of, Yaeji, TOPS, Anna Burch, Mystery Jets, Steve Aoki, Diana Gordon (primer trabajo de la artista R&B que comenzó su carrera escribiendo para Beyoncé), Everything Is Recorded (proyecto de Richard Russell, capo de XL Recordings), Kiana Ledé, los barceloneses Thee Operators (pasándose al castellano en su nuevo disco de power pop), Virgen María (transgresor proyecto musical de María Forqué, que vuelve con colaboraciones de Tomasa del Real o MC Buzzz), Black Atlass y Miriam Rodríguez (segundo largo de la finalista de OT 2017). Además, también se editan hoy EPs de Love Generator (nuevo proyecto de Calvin Harris), Kakkmaddafakka, Headie One (la promesa del grime se acompaña de nada menos que FKA twigs o Jamie xx), Bambikina, Spector, Mediapunta y la promesa pop británica Zuzu.

Junto a esa larga lista de discos, también podemos disfrutar de numerosos nuevos singles interesantes, como los que nos han venido presentando en las últimas horas/días Carolina Durante, Frank Ocean, Drake, Guitarricadelafuente, Rels B & Nathy Peluso, The Magnetic Fields, Karol G & Anuel AA, Diamante Negro, Orville Peck o María Escarmiento. Los regresos de Nueva Vulcano y Renaldo & Clara (muy sorprendente su nueva perspectiva sonora) en el plano estatal se contraponen a los de Lindsay Lohan (!), Troye Sivan o Future en el internacional, mientras que The 1975, Hayley Williams, Rolling Blackout Coastal Fevers, Belako, The New Raemon, Jess Williamson, Damien Jurado, Rina Sawayama, EOB (Ed O’Brien de Radiohead), Gepe, Kllo, Técnicas y Procedimientos (feat. Tulsa), Boy Azooga, Lido Pimienta, Mi Capitán, Eve Owen (protegida de Aaron Dessner de The National), Martin Frawley (ex-Twerps), No Age, Malena Zavala o Iceage siguen desgranando (o comienzan a hacerlo) sus próximos trabajos. Con ellos, encontramos novedades de Biig Piig, Recycled J, Madison Beer, Apartamentos Acapulco, Cosmen (bajo ese nombre debuta en solitario Javier Egea de Cosmen Adelaida), Os Peregrinos, DaBaby, Kygo & Sasha Sloan, Mr. Oizo & Roméo Elvis, BIA, ARON (inesperado debut musical del actor de ‘Élite’ Arón Piper), Leiva, Bejo, Bazzi o los prometedores Vlossom y Clara Mae.

Esta semana, además, The Weeknd ampliaba la edición deluxe de ‘After Hours’ con tres inéditos y Monterrosa sorprendían actualizando el hit que planta cara al COVID-19, ‘Resistiré’ de Dúo Dinámico. Como ellos, también han lanzado versiones de temas ajenos The Levitants (por Britney Spears) o Amber Mark (por Nirvana), mientras que otros, como Mavis Staples & Jeff Tweedy (Wilco) o José Ignacio Martorell (FKA Jonston, en este caso dentro del proyecto solidario Music For Gloves) han matado la tusa del confinamiento con composiciones nuevas. También hay quienes rehacen temas de sus respectivos últimos discos, como Sharon Van Etten (con Norah Jones) o Local Natives (con Jonathan Wilson), o quienes, como Alessia Cara, presta un inédito a una BSO. Chromatics, por su parte, lanzan una especie de apéndice a ‘Closer to Grey’, con nuevas versiones de algunos de sus temas aderezado con nuevos temas. En la parte más emotiva, Psychic Ills despide a su fallecido guitarrista Tres Warren con un single que incluye versiones inéditas de Beach Boys y Charles Manson.

