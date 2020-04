Escucha lo nuevo de Charli XCX, The Strokes, Gorillaz, Laura Marling, Fuerza Nueva, DORA, Sidonie, Bad Gyal, Twenty One Pilots, Kiesza…

Siendo un día tan extraño este 10 de abril, Viernes Santo en España y con la ausencia de discos esperados para hoy como ‘Chromatica’ de Lady Gaga, lo cierto es que la playlist Ready for the Weekend, en la que resumimos cada semana las principales novedades musicales, viene tan repleta de cosas interesantes como es habitual. Para empezar, The Strokes sí han respetado su compromiso y han publicado oficialmente ‘The New Abnormal‘, su esperado sexto álbum de estudio. También lanzan hoy álbum Laura Marling, que ha decidido adelantarlo a esta semana precisamente como consuelo por la crisis del Covid-19, Hamilton Leithauser, The Dream Syndicate, Tory Lanez, Nightwish y STRFKR, junto con nuevos EPs de Squarepusher, Rayden y Cápsula de Sueños, nuevo proyecto de Paco Tamarit (Serpentina, San Francisco).

Además, con los singles que en los últimos días han presentado Phoebe Bridgers, Cariño, Ojete Calor feat. Ana Belén, Shinova, Desire o Baauer, hoy comenzamos a disfrutar de nuevos temas de Gorillaz (feat. Peter Hook & Georgia), Charli XCX, Twenty One Pilots, Fuerza Nueva (proyecto de Los Planetas y Niño de Elche), Sidonie, DORA, Washed Out, Bad Gyal (que participa en un remix de Kafu Banton), The Black Eyed Peas & Ozuna, Kiesza, Leon Bridges & John Mayer, Sébastien Tellier, Alison Mosshart (The Kills), Belako, Dani Martín & Juanes, Woods, Hayley Williams, Usher, Toni Braxton y un largo etcétera.

Selena Gomez presentaba hace unas horas una reedición digital de ‘Rare’, con temas inéditos, mientras que artistas cercanas a ella como Taylor Swift o Demi Lovato han presentado remixes de sus respectivos últimos singles. Y no son las únicas: Angel Olsen lanza una sorprendente remezcla de ‘All Mirrors’ en manos de Johnny Jewel (Chromatics), 070 Shake otra de su estupendo single ‘Guilty Conscience’ y Ale Acosta de Fuel Fandango rehace al completo el notable ‘Origen‘. También desde este viernes comenzamos a disfrutar de un EP con inéditos de The Kooks y otro de Capitán Sunrise con un par de remixes de su último disco, además de temas grabados en confinamiento como los de Zahara (versión de ‘Al alba’ de Aute) o Carlos Sadness.

Escucha la playlist “Ready for the Weekend”