Las mejores canciones del momento: mayo de 2020

Hoy renovamos nuestra playlist mensual de las mejores canciones del momento, que cuenta con cerca de 4.000 suscriptores. La nueva playlist comienza con ‘Save a Kiss’, el tema que definitivamente nos ha puesto los dientes largos sobre el nuevo álbum de Jessie Ware. En representación de nuestros recientes Discos Recomendados incluimos ‘I Want You To Love Me’ de Fiona Apple, ‘NTE’ de Buscabulla, ‘Someone’s Gonna Break Your Heart’ de A Girl Called Eddy, ‘The Day the Politicians Died’ de Magnetic Fields, ‘Pretty Please’ de Dua Lipa y ‘Still Learning’ de Halsey. Por “Revelación o Timo” ha pasado gente como Westerman (seleccionamos ‘Confirmation’) y Ela Minus (‘they told us it was hard, but they were wrong’).

Entre los grandes éxitos de las listas en las últimas semanas hay que hablar de ‘THE SCOTTS‘, lo nuevo de Travis Scott con Kid Cudi, y de C. Tangana, número 1 directo en España -es la primera vez que lo logra- con la fantástica ‘Nunca estoy’. También ha tenido una entrada tímida en el top 100 oficial de nuestro país ‘Goteo’ de Paloma Mami, que tiene créditos de Rosalía.

Si el espíritu indie pop continúa vivo a través de canciones como ‘Discoteca en ruinas’ de Joe Crepúsculo y ‘Second Best’ de J’aime, viejos conocidos como Jens Lekman, Benjamin Biolay y Cass McCombs nos han vuelto a deslumbrar con sus nuevas entregas, ‘You Are Not Who I Thought I Was’, ‘Comment est ta peine?’ y ‘The Wine of Lebanon’. Por su parte, la electrónica nos ha dejado temas tan variados como ‘Night’ de Kelly Lee Owens, ‘ONLY’ de ZHU y Tinashe, ‘Aries’ de Gorillaz con Peter Hook y Georgia, ‘Every Color’ Louis the Child con Foster the People y ‘Murphy’s Law’ de Róisín Murphy, sobre la que hablamos con su co-productor.

Entre las canciones que han pasado por nuestra sección “Veredicto”, escogemos ‘Saved My Life’ de Sia y ‘Good Bad Times’ de Hinds. Completamos la playlist de las mejores canciones del momento con ‘Tu foto’ de Cupido, sobre la que hablábamos con ellos; ‘Nada y nadie’ de Sen Senra, ‘Cri Cri’ de Karmento, ‘Yo no nací así’ de Tulsa, ‘Connemara’ de Núria Graham, ‘Patience’ de Porches, ‘Una famiglia reale’ de Sr Chinarro y dos temas de diverso R&B: Kelly Rowland ha sacado la dignísima ‘COFFEE’ y Tkay Maidza ‘Shook’, que parece un viejo hit de Kelis circa ‘Milkshake’.