Del nuevo retazo de ‘Hortera’ de Varry Brava a la ‘Música española’ de Elías e Ignacio… en Sesión de Control

Nueva edición de nuestra Sesión de Control, sección dedicada a repasar las novedades más destacadas del panorama alternativo de nuestro país y Latinoamérica.

Aunque el último par de semanas han sido de las más flojas del año en cuanto a lanzamientos, lo cierto es que no ha estado nada mal. A los discos publicados días atrás (y ya reseñados en nuestra web) como el debut de la joven dani o los EPs de María Escarmiento y la revelación del confinamiento Stay Homas, se les ha sumado, por ejemplo, el regreso de Diploide: el dúo de hip hop político y old school de Valladolid ha lanzado ‘Embrutecidos por la pereza’, su primer álbum como tal después de haber recopilado en ‘Los primeros años‘ todos sus singles y EPs que albergaba el sello Galleta Records desde hace más de una década. También los nuevos discos de Micka Luna –en el que han colaborado Adrian Utley, de Portishead, y Leonor Watling– y Diamante Negro –primer EP del trío barcelonés de rock punk, o al revés–, y los debuts de TAURO –proyecto de neo-R&B que descubríamos gracias al certamen de nuevas bandas de la sala Apolo de Barcelona, Bala Perduda– y Elías e Ignacio, dúo de pop ecléctico y con vis cómica –al estilo de los recién desaparecidos Los Directivos– que, tras tiempo dando que hablar en el underground, publican su debut ‘Música española’ en la editorial independiente Fulgencio Pimentel –atención al vídeo de la inefable Rocío Quillahuaman–. También es digno de destacar el recopilatorio de singles e inéditos de los históricos Juniper Moon –casi más valorados en la escena indie británica que aquí– que acaba de publicar Elefant Records.



Pero hay mucho por venir. A los discos que esta semana publican Los Estanques –’IV’, nuestro Disco de la Semana– y Chlöe’s Clue, se sumarán en próximas semanas los de Belako (parece que ‘Plastic Drama’ verá por fin la luz el 18 de agosto), Varry Brava (tras demorar ‘Hortera’ por la Covid-19, por fin el nuevo álbum de los alicantinos ve la luz el 28 de agosto), los siempre elegantes y sugerentes Zoé (‘Fiebre’ es el segundo single de su próximo disco, ‘Sonidos de Karmática Resonancia’), Rebe (la singular «ninfa de pop doméstico» ha anunciado un próximo mini-LP con Elefant Records), el EP debut de L E O (el músico de sesión y directo de Love of Lesbian y Dorian publica el 27 de julio ‘Media parte’, que incluye su hit con Sant Balmes) y la esperanza malagueña para el dream pop Arista Fiera (‘Cromatismo doméstico’ ve la luz el 28 de agosto).



Ya con la vista puesta en septiembre o incluso el otoño, adelantan temas de futuros lanzamientos La Gracia –el supergrupo con miembros de Los Claveles, Los Punsetes y Fabuloso Combo Espectro–, Juárez –el cuarteto pamplonés adelanta ‘Entre palmeras’, que será editado al alimón por Caballito Records, El Nébula Recordings y Lunar Discos–, Roy Borland –’Valentine’ es otro adelanto del debut del interesante cantante surgido del talent-show La Voz–, El Meister –el vocalista de Arizona Baby fecha su nuevo disco en solitario ‘Fuego en Castilla’ para finales de verano–, Raúl Querido –anuncia ‘Carabanchel’ para otoño–, Tú No Existes –el grupo barcelonés que sorprendiera con ‘Carl Sagan’ se renueva con la incorporación en la voz de Lidia Anaut, con la que han grabado su próximo disco ‘Futuro perfecto’– o Mint Field –el dúo mexicano anuncia su segundo disco de neo-shoegaze ‘Sentimiento mundial’ para septiembre–.

Junto a estas promesas de futuro, Sesión de Control se nutre de canciones que, de momento, son presente. Es el caso de Castro, proyecto que ha desarrollado durante el confinamiento Diego Castro tras la disolución de Disco Las Palmeras!, con la ayuda de Lois, Meta (nudozurdo) y Carlos Hernández. Su pop ensoñador y con cierta épica se sitúa, al menos en lo estético, lejos de su música con el trío noise rock. Y también han publicado nuevo single otros gallegos: el dúo Presumido, que tras ‘Cuatro estaciones‘ se aproximan a los nuevos sonidos urbanos en ‘No apareces’. Dos mujeres de escenas distintas pero similares en presupuestos estéticos también coinciden en lanzar canciones de corte italo disco: Cabiria, recién fichada por El Volcán, y Salfumán, ahora con Sandra Rapulp en solitario a los mandos del proyecto. En sus antípodas estilísticas, los murcianos Second lanzan un single titulado ‘En la cuerda fuerte’, que da nombre a una gira electroacústica que desarrollarán en este mundo post-confinamiento, sin aclarar si forma parte de la continuación de ‘Anillos y raíces‘. Y el cada vez más reconocido combo mexicano Camilo Séptimo hace lo propio con ‘Gris‘. También es muy destacable el encuentro musical entre Le Parody y Califato 3/4 tras ‘Puerta de la cânne‘, el gran álbum debut de los sevillanos.



En cuanto a nuevos nombres, destaca el impulso que Macarena FVO (promesa de la añada 2014-2015-2016) han –de un tiempo a esta parte son trío– dado a su proyecto este año tras un tiempo semidesaparecidos, y el discofunkpoprock de ‘Fantasmas’ es solo una muestra de su nueva perspectiva musical. Colectivo Da Silva, tras la edición de su debut ‘Vacaciones’ el pasado año, siguen presentando temas tan frescos como ‘Bolitas’, mientras que el costumbrismo pop de Chavales (el dúo en el que milita Daniel Daniel y que nos cautivara hace semanas con ‘Las plantas de la terraza‘) regresa con ‘Ernesto‘, con la que denuncian la cultura del ladrillazo. La sin par Yana Zafiro reaparece con un pildorazo (nunca mejor dicho) de future pop punk titulado ‘Lorazepam 5 Mg‘, puesto en contraste con el inesperado giro emorock que Meganisto El Guapo da a su post-trap en ‘Nadie te llama (sudo de ti)’. Un ejemplo de la actual transversalidad de géneros que se da en el underground español y que también ejemplifica el encuentro entre Rusowsky y Ralphie Choo en la mutante ‘Dolores‘ o el nuevo doble single de los inclasificables Go Roneo (‘Las que no quiso Soni’ (sic), dicen). Sonidos que encajan perfectamente con el magnetismo del chileno Gianluca en su nuevo single ‘Más‘ o de la argentina Lucía Tacchetti, que en ‘Laberinto’ colabora con Casero, que no es otra que Gabriela, la mujer tras el proyecto Mow.



Mención aparte merecen dos lanzamientos de electrónica instrumental como los nuevos singles de Miqui Brightside –con una ’19 More Days’, inspirada por las sensaciones del productor madrileño durante el pasado estado de alarma– y Lucas Vidal –el compositor y director de orquesta, galardonado con un premio Emmy y dos Goyas, avanza la publicación de su primer disco, un ‘Karma’ que aúna electrónica y orquestaciones–. Unas sonoridades que van perfectamente de la mano con las del productor gallego Baiuca –esta vez aliándose con el dúo femenino lisboeta HAĒMA–, las de Marineros –las chilenas regresan tras años de silencio con una cautivadora ‘Todo a la vez’, co-producida por Christian Heyne– y la de Queidem, nuevo proyecto del valenciano Raúl Martí, que debuta con una melancólica ‘Perdiendo amores’, producida por Abel Hernández, El Hijo.



