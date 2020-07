Escucha lo nuevo de JARV IS… (Jarvis Cocker), Ellie Goulding, Yo La Tengo, Lianne La Havas, Sen Senra, Pretenders, Anne-Marie & Doja Cat, BTS…

Ya tenemos aquí un nuevo viernes repleto de novedades musicales que resumimos en la playlist Ready for the Weekend. Esta semana es especialmente interesante en el panorama independiente español. Primero, por el lanzamiento de álbumes como los del sorpresón _juno –ya sabéis, la unión musical de Zahara y Mucho–, el cuarto disco de pop psicodélico progresivo de Los Estanques –’IV’, el Disco de la Semana en nuestra web– y la renovación sonora de Raquel Adalid, la joven valenciana tras el nombre Chlöe’s Clue. Pero también por el lanzamiento en las últimas horas de canciones de nombres tan importantes como Los Planetas y La Bien Querida, a los que se suma también Sidonie, Sen Senra, La Habitación Roja, ANTIFAN, La Zowi & Albany, Chico Blanco, LOWLIGHT ft Cruz Cafuné & Israel B, Birkins, The Low Flying Panic Attack, Blackpanda o Malamute, entre otros. Además, destacamos el EP debut de un grupo zaragozano muy prometedor, Cuchillas, y una nueva versión, esta vez de Don Patricio, con la que sorprende el néofito combo punk rock Anabel Lee.

El pop internacional no está menos agitado. Destacamos sobre todo ‘Beyond the Pale’, el primer disco del nuevo proyecto de Jarvis Cocker (Pulp), JARV IS… Pero dos mujeres también de Reino Unido y con un considerable tirón comercial allí (sobre todo) lanzan hoy sus respectivos nuevos álbumes: Ellie Goulding y Lianne La Havas. Además, Nicolas Jaar lanza un disco de música ambient titulado ‘Telas’ –es ya su tercer lanzamiento este año–, junto a los trabajos que desde hoy ponen a la venta The Chicks (ya sabéis, el actual nombre del trío femenino Dixie Chicks), Pretenders, KYLE (el rapero publica un ‘See You When I’m Famous!!!!!!!!!!!!’ en el que cuenta con colaboraciones tan predecibles como las de Rich The Kid o Rico Nasty y tan inesperadas como la de The Drums), el dúo australiano de pop electrónico Kllo o los siempre afilados Protomartyr. Además, junto a EPs anunciados como los de la girlband diseñada por Charli XCX Nasty Cherry, Gang Of Four (con las últimas grabaciones de Andy Gill antes de fallecer) y la revelación Pink Sweat$, dos grupos tan distintos como Mando Diao y Yo La Tengo publican sendos discos-sorpresa de media duración.

Por supuesto, la jornada también viene repleta de singles que se suman a los que destacábamos días atrás de The Go! Team, Will Butler (Arcade Fire), Gabriel Garzón-Montano>, Troye Sivan, beabadoobee, Aluna (AlunaGeorge) y BENEE. Y, ya en la madrugada de hoy, se han estrenado dos temas de Drake con DJ Khaled, Tinashe (sola y con THEY.), Anne-Marie & Doja Cat, BTS, Powfu, Lupe Fiasco, Devendra Banhart, Julia Stone (co-producida por St. Vincent y con colaboraciones de miembros de The National), The Waterboys, Rumer, Matt Berninger (el líder de The National en solitario), Bill Callahan, Maya Jane Coles, Bob Mould, Cults, King Gizzard & The Lizard Wizard, Tkay Maidza, Jowell & Randy con J Balvin, Love Regenerator (proyecto paralelo de Calvin Harris), Koffee, Elliphant, Hurts, NIKI, YUNGBLUD y muchos más.

Junto a todas estas novedades, se suman curiosidades como un EP de versiones con coartada benéfica que Father John Misty subía a Bandcamp semanas atrás, con versiones de Leonard Cohen o Cat Stevens; una edición deluxe del último disco de Meghan Trainor con material extra; un interesante remix de ‘Eso que tú haces’, single del último disco de Lido Pimienta, a cargo de Austra; una revisión del hasta ahora único single de Masoniería (Papa Topo) a cargo de sus productores Hidrogenesse; y una (¿innecesaria?) actualización del célebre ‘What’s Love Got to Do With It’ de Tina Turner a cargo del productor noruego Kygo.

Escucha la playlist «Ready for the Weekend»