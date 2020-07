¿Es ‘Say Something’ lo nuevo de Kylie Minogue? Todo lo que se sabe sobre #KM15

Kylie Minogue trabaja estos días en nuevo disco, el cual la ha mantenido ocupada durante el confinamiento. Se sabe que el disco se llamará ‘Kylie’, en lo que parece un intento de la australiana de reafirmar su nombre en un momento en que este mismo nombre no puede ser más popular, si bien gracias a otra persona; y también que será de música disco «madura» porque la cantante ha estado lógicamente atenta este año a los últimos pasos de Dua Lipa: cabe recordar que la mayor estrella pop del momento cuenta a Kylie entre sus mayores influencias, y también que ‘Really don’t like u‘, el single conjunto de Tove Lo y Kylie del año pasado, es una producción de Ian Kirkpatrick, productor de ‘Don’t Start Now’ o ‘Pretty Please‘. Quienes sí se sabe a ciencia cierta que han trabajado con la australiana en este nuevo proyecto son el productor alemán Mousse T, el DJ italiano Alex Gaudino y Mirwais, conocido por su trabajo en ‘Music‘, ‘American Life’ y ‘Madame X‘ de Madonna.

Si Kylie pretende apuntarse al carro del éxito de ‘Don’t Start Now’ y ‘Break My Heart’ de Dua Lipa o ‘Say So’ de Doja Cat, su regreso deberá producirse este año, y de hecho parece inminente. Y no hay que echar mano de rumores para deducir esto, sino directamente de unas declaraciones realizadas por el director de fotografía irlandés Robbie Ryan a la radio australiana, en las que confirma haber rodado un nuevo videoclip para la cantante. «El otro día estuve haciendo un vídeo para Kylie Minogue y teníamos que llevar mascarillas, esto forma parte de la nueva normalidad», ha dicho. «No me es agradable haber llevado una mascarilla durante todo el día, pero si estas van a darnos más libertad, bienvenidas sean». En el pasado, Ryan, que últimamente ha obtenido una nominación al Oscar por su trabajo en la sobresaliente ‘La favorita‘ de Yorgos Lanthimos, ha trabajado con Dawn Shadforth (‘Spinning Around’, ‘Can’t Get You Out of My Head’) y Sophie Muller (‘Dancing’, ‘Stop Me from Falling’, ‘Golden’), conque no es una persona extraña en la carrera de la intérprete de ‘Better the Devil You Know’.

Las declaraciones de Ryan dan credibilidad a los rumores que apuntan a que el nuevo single de Kylie estaría al caer, y que de hecho llegaría este mismo jueves 23 de julio con el título de ‘Say Something’, si bien un segundo rumor apuntaba como posible primer single un tema llamado ‘Don’t Ever Forget Me’. En el foro de Popjustice ya se habla de que la sesión de fotos para el álbum está hecha, y también se está comentando bastante el nuevo logo de «Kylie» que aparecía brevemente en su web hace unos días, y que recuerda al de Daft Punk circa 1997. ¿Primera aproximación al nuevo sonido nu-disco que ha estado perpetrando la autora de ‘Fever‘?

De confirmarse toda esta información, el nuevo disco de Kylie llegaría este mismo año, y el momento no puede ser mejor: la era ‘Golden‘ significaba para la cantante una importante recuperación de público sobre todo en Reino Unido, hasta el punto que su actuación en Glastonbury de 2019 se convertía en la más vista (sintonizada) de la historia, superando a Adele y Ed Sheeran, gracias a su repertorio lleno de hits, el mismo que la cantante reunía en un nuevo recopilatorio llamado ‘Step Back in Time’ que ese mismo año alcanzaba el número 1 en las islas (en España pudimos ver ese mismo concierto en el festival Cruïlla de Barcelona, ganándose la categoría de histórico).

Con este panorama y en medio del resurgimiento del nu-disco, el regreso de Kylie debería empezar con muy buen pie, sobre todo, claro, si el single es bueno de verdad. ¿Será merecedor de actualizar nuestro top 50 de mejores canciones de Kylie, en el que sí cabía, contra todo pronóstico, el gran ‘Dancing’?