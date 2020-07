C. Tangana deja de ser su propio ídolo, Amaia Montero pierde los papeles con la Covid-19… en 10 fotos que no debiste perderte

Vuelve nuestra sección 10 fotos que no debiste perderte, dedicada a mostrar fotos y vídeos de nuestros artistas favoritos en las redes sociales que te gustará ver (o recordar, si ya las has visto). Hoy, C. Tangana asume su propia decadencia con humor, Amaia Montero pierde los papeles con la Covid-19 AKA #Elputobicho, Madonna salva a una toxicómana con un vídeo y Christina Aguilera imita a una imitadora suya, entre otras fruslerías.

El selfie del triunvirato indie por antonomasia

Para que no se diga que solo nos fijamos en esta sección en artistas masivos, aquí va este selfie de tres chavalitos del underground que están empezando y necesitan un empujón: en una misma imagen, J Mascis de Dinosaur Jr, Lee Ranaldo de Sonic Youth y Black Francis de Pixies, inspirando un «OK Boomer» de Guille Mostaza muy bien traído. El compañero Víctor Lenore pincha diciendo que al menos «dos de los tres escriben bonitas canciones», pero el mejor comentario que despierta la imagen es, claramente, el de la marca de tinte capilar.

C. Tangana deja de ser su propio ídolo

Después del exitazo de ‘Nunca estoy‘, Puchito ha dado un volantazo insospechado a su cuenta de Instagram: ha borrado todas sus imágenes antiguas y ha puesto unas pocas en las que aparece más desaliñado que de costumbre. Especialmente la última, en la que a un ralo bigotillo se suma un cabello (rizado) más largo que de costumbre coronado por un globo de color rosa metalizado a modo de corona. Esto tiene algo de performance, y de hecho va acompañado de un merchandising oficial con el mensaje «Don’t Stay Relevant» –el tío busca hacer pasta hasta de un supuesto retiro–, pero especialmente llamativo es un comentario suyo a esa imagen que antes comentábamos: «Pasa a la tercera foto y responde ¿este es tu ídolo? Porque el mío ya no».

Pimp Gordito

Y no salimos de la escena post-trap nacional: demostrando que, tras el bache anímico que le llevó a detener la actividad de Cupido en lo más álgido de su popularidad, Pimp Flaco se ve mucho más sano y lozano que nunca en una imagen vacacional. Él mismo plasma esa placidez rebautizándose como «Pimp Gordito». Qué valor… Como mucho, «Pimp Bien-hechito».

Marilyn vibrando con ‘Say Something’

La pasada semana a estas alturas estábamos digiriendo el primer single de ‘DISCO’, el nuevo álbum de Kylie Minogue. Ella está encantada con la recepción que está teniendo la canción en las redes sociales por parte de sus fans, y de hecho compartió este meme con esa famosa escena de ‘Niagara’ en la que Marilyn Monroe da a un pinchadiscos un vinilo para poner. Adivinad que canción es…

«¡Tías, que me he casao!»

Podemos imaginar perfectamente a Tove diciendo esas palabras –como sea que se digan en sueco, claro– a sus amigues después de haber contraído matrimonio con su pareja desde hace varios años, Charlie Twaddle. Y de hecho, algunas de esas, respondieron con alborozo al anuncio, como Dua Lipa, Marina Diamandis, Charli XCX o ALMA, que se lo esperaban tan poco como nosotros, a tenor de sus mensajes.

Lana Del Rey, vista por Joan Baez

Joan Baez es archiconocida por sus facetas musical –retirándose de las giras el año pasado, por cierto– y activista de numerosas causas sociales. Sin embargo, no lo es tanto por su obra pictórica, en la que hace retratos con una gama cromática muy particular. En los últimos días publicaba en su perfil imágenes de dos cuadros que ha hecho de sendas figuras relevantes recientemente fallecidas, como John Prine o el activista contra la segregación racial John Lewis. Pero no solo pinta difuntos, no: Lana Del Rey mostraba hace poco un retrato suyo pintado por Baez.

A Amaia Montero se le va la mano con la Covid-19

La Covid-19 y sus dramáticas consecuencias nos está haciendo enloquecer un poco a todos, quien más y quien menos. Y, pese a que no lo parezca estos días por el acusado número de brotes, sí hay gente que se sigue tomando en serio las medidas sanitarias para protegerse de él. Sin ir más lejos, Amaia Montero, aunque a la cantante se le ha ido un poco la mano. No solo por la máscara que luce en la imagen, más propia de una guerra biológica que de la protección contra el coronavirus, sino también por los «jaskas» imposibles, que diría Noemí Argüelles, que ha empleado contra aquellos que no cumplen con las normas de salud para erradicar el, en sus palabras, «P**o bicho».

Madonna salva a una toxicómana brasileña con un vídeo

A Madonna puede que parezca que se le está yendo la olla por momentos con lo de #elputobicho también. Pero, por otro lado, su Instagram no solo le (nos) da disgustos, sino también alegrías. Explicamos: hace unos días, para animar a sus seguidores contra el desanimo generalizado por la pandemia, publicaba este impagable vídeo de una mujer brasileña bailando su ‘Holiday’ en una tasca de Manaos, en Brasil. Pues bien, días después una seguidora la escribía desde allí, contándole que había encontrado a Maria. Le decía que la mujer había tenido problemas de drogadicción tras la muerte de su hijo y que la publicación de su vídeo la estaba ayudando mucho. De hecho, la chica aseguró que la ayudarían con un programa de rehabilitación. ¡Madonna, Santa! ¡Madonna, Reina! ¡Haciendo milagros vía Instagram! ¡Ronda de chupitos!

Xtina imitando a Lili Hayes imitando a Xtina: te peta la cabeza

No podíamos pasar por alto este vídeo por varias razones. La primera, porque es divertidísimo ver a Christina Aguilera imitando a una mujer llamada Lili Hayes que, a su vez, cantaba totalmente a su bola su parte de ‘Lady Marmalade’. Y segundo, porque nos sirve para descubrir a esta anciana dama que ha adquirido gran popularidad gracias a TikTok y cuyo perfil es directamente imperdible. Como, sin ir más lejos, su reacción al ver lo que hizo Xtina. No nos extraña lo más mínimo que tenga un papel fundamental en el nuevo vídeo de Phoebe Bridgers (del que hablaremos en unos momentos). Pero es que lo que necesitamos YA es que la den su propia serie. ¿Debajo de qué mesa de Netflix hay que meterse?

Todxs somos estx cabrx

Nada más que añadir, señoría.