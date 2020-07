Maravillosa locura de A.G. Cook: disco séptuple con 49 canciones, incluyendo versiones de Blur, The Strokes, Sia, Taylor Swift…

Desde su papel como fundador y motor de la etiqueta PC Music, A.G. Cook se ha convertido en una figura crucial del pop del siglo XXI, en parte por sus temas incluidos en los cruciales recopilatorios del sello, en parte por sus fabulosos remixes (Carolina Polachek, 100 gecs, How To Dress Well, Yelle) y, sobre todo, sus producciones en discos de Charli XCX (en el reciente ‘how i’m feeling now‘, sin ir más lejos), Jónsi, Hannah Diamond, Caroline Polachek, Tommy Cash y un largo etcétera. Pero ahora se dispone a publicar su primer disco completo firmado con su nombre y… Bueno, lo de «disco» se queda exageradamente corto. Foto: Alaska Reid.

‘7G’ –sin duda una broma que hará explotar la cabeza a los enemigos del 5G– estará compuesto por 7 discos, nada menos, distribuidos cada uno de ellos como homenaje a un instrumento musical: Batería, guitarra, supersaw (un módulo muy frecuente en la producción contemporánea que superpone una onda de sierra en siete frecuencias distintas), piano, Nord (un modelo de teclado), spoken word (es decir, versos recitados), y «vocales extremos».

A razón de siete por disco (claro), sumarán en total 49 cortes que incluirán no solo temas originales sino también versiones de artistas y grupos tan varipintos como Blur, Taylor Swift, Charli XCX, The Strokes, The Smashing Pumpkins, Tommy James and The Shondells, Life Sim y Sia. Además, cuenta con colaboraciones vocales de Caroline Polachek, Tommy Cash, Hannah Diamond, Cecile Believe y la aún poco conocida Alaska Reid. Como muestra nos regala una suerte de resumen sonoro del disco de una duración de… Adivinadlo. Exacto: siete minutos.

Tracklist de ‘7G’:

Disco 1 – A. G. Drums

1. A-Z

2. Acid Angel

3. H2O

4. Drum Solo

5. Nu Crush

6. Gemstone Break

7. Silver

Disco 2 – A. G. Guitar

1. Gold Leaf

2. Being Harsh

3. Undying

4. Drink Blood

5. Lil Song

6. Beetlebum (Blur cover)

7. Superstar (Live at Secret Sky)

Disco 3 – A. G. Supersaw

1. Mad Max

2. Illuminated Biker Gang

3. Soft Landing

4. Overheim

5. DJ Every Night

6. Car Keys

7. Dust

Disco 4 – A. G. Piano

1. Oracle

2. Note Velocity

3. Windows

4. Feeling

5. Waldhammer

6. Polyphloisboisterous

7. Anything Could Happen

Disco 5 – A. G. Nord

1. Behind Glass

2. Oohu

3. The Best Day (Taylor Swift cover)

4. Triptych Demon

5. Official (Charli XCX cover)

6. Crimson

7. Life Speed

Disco 6 – A. G. Spoken Word

1. Could It Be

2. The End Has No End (The Strokes cover)

3. No Yeah

4. Green Beauty

5. Unreal

6. 2021

7. Hold On

Disco 7 – A. G. Extreme Vocals

1. Today (Smashing Pumpkins cover)

2. Chandelier (Sia cover)

3. Idyll (Life Sim cover)

4. Show Me What feat. Cecile Believe

5. Somers Tape

6. Crimson and Clover (Tommy James and Shondells cover)

7. Alright