La torre Eiffel, la Fontana de Trevi, el acueducto de Segovia… se preguntan dónde está la gente en su ‘Conversación monumental’

L Kan siguen a lo suyo, publicando singles con conceptos que difícilmente se le ocurren a otros grupos. ‘Conversación monumental’ es su nuevo tema y su título anuncia una historia contada de manera literal: el tema, que estrenamos en JENESAISPOP junto a su vídeo, narra una conversación entre varios monumentos míticos del mundo que intentan averiguar la razón por la que les está visitando tan poca gente, «lanzando hipótesis sobre lo que está ocurriendo». Belén es la Torre Eiffel, Olav es la Fontana de Trevi, y entre ambos «convocan a un comando de pájaros para que investigue y establecen contacto, también, con la Torre de Pisa, el Big Ben, el Partenón o el acueducto de Segovia».

La canción arranca con las palabras de la Torre Eiffel, que se dirige a Trevi para consultar su parecer ante la caída repentina de turismo en sus alrededores: «no sé tú qué opinas, pero aquí pasa algo raro, aquí no han vuelto esos pesados, mis toneladas de acero ya no se quejan del trasiego, desde arriba nada veo, yo te lo digo, aquí pasa algo feo», canta como si reprodujera el mensaje de una carta enviada telepáticamente. La fuente le responde: «querida torre Eiffel, aquí tampoco hay nadie, las monedas que tiraron no les han hecho volver, algo no funciona esta vez, he hablado con la torre Pisa, he hablado con la torre Big Ben, por Londres las cosas no van bien». En el estribillo, ambos «monumentos» mandan juntos un mensaje de ayuda dirigido a los cielos: «se buscan pájaros que traigan investigación, que alguien explique esta inquietante desaparición». Más adelante, el Partenón de Roma y el acueducto de Segovia, que «ya no agobia», reciben también la misiva de L Kan, hasta que el grupo ya no puede disimular su melancolía: «era gente muy pesada, aun así, esto es extremo, se les echa ya de menos, no hacía falta irse tan lejos, queremos verles el pelo de nuevo».

El concepto de ‘Conversación monumental’ es de los que no se ven tantas veces, pero el nuevo single de L Kan también sorprende por su dirección musical. En él, el dúo sustituye los ritmos electro que siempre ha definido su sonido, también el de sus últimos singles, por una orquesta que puede ser orgánica o no por mucho que de hecho una orquesta aparezca en su videoclip… pero que desde luego es la protagonista absoluta de todo el single, desde que unas ufanas cuerdas acompañan al grupo en las estrofas hasta que el tema llega a su clímax con la entrada de unos robustos metales. Por su parte, el videoclip de ‘Conversación monumental’ es por supuesto un viaje hacia diversos lugares del mundo, y ha sido grabado el mes de agosto por Luis G Morais «con el resto del grupo como conejillos de indias de su recién adquirido fondo croma».

‘Conversación monumental’ se une a una retahíla de singles que L Kan ha lanzado en los últimos años, entre los que ha sorprendido el éxito obtenido en las plataformas de streaming por ‘Ay, Marie Kondo‘, y que dará forma a un nuevo álbum que el dúo ya tiene enfilado e incluirá otras tres composiciones nuevas. Además del single llamado como la famosa organizadora japonesa, hablamos del reggaetón de ‘Yo quiero follar‘, la curiosa ‘Para con el pan‘, la política ‘Animal en extinción‘ y la adaptación a los tiempos del coronavirus de su viejo himno ‘Yo ya no‘.