The Weeknd actuará en el intermedio de la Super Bowl

The Weeknd ha confirmado que será el encargado de actuar en el intermedio de la Super Bowl el año que viene, cogiéndoles el testigo a Shakira y Jennifer Lopez, que este año -previamente a que se confirmara la pandemia global- obtenían conjuntamente la performance más vista de la historia del evento. Y también una de las mejores.

La elección de The Weeknd para actuar en el intermedio de la Super Bowl, el evento musical más visto año tras año en Estados Unidos, es esperada pues 2020 ha sido el año de Abel Tesfaye como atestiguan el éxito de sus singles ‘Blinding Lights’ e ‘In Your Eyes’ y el de su álbum ‘After Hours‘. Cabe esperar si The Weeknd llamará a algún colega para que le eche un cable durante la actuación o si será tan valiente como Lady Gaga y optará por actuar completamente solo. El evento tendrá lugar el día 7 de febrero en el Raymond James Stadium de Tampa, Florida.

Puestos a intentar adivinar qué éxitos aparecerán en el setlist de The Weeknd en la Super Bowl, muy difícil será que el artista no cuente, además de con ‘Blinding Lights’ e ‘In Your Eyes’, esta segunda posiblemente con Doja Cat de cuerpo presente; con otros hits como ‘Starboy’, ‘I Feel It Coming’, ‘Can’t Feel My Face’, ‘The Hills’, ‘Earned It’ u ‘Often’. La pregunta más bien parece ser si habrá espacio en el show para sus colaboraciones con Oneohtrix Point Never o su repertorio previo a ‘Beauty Behind the Madness’… aquel que reinventó el R&B y que lo mismo sampleaba a Siouxsie and the Banshees que a Portishead. ¿Optará en realidad por llamar a Maluma para cantar juntos ‘Hawái‘ y a Ariana Grande para hacer lo propio con ‘off the table‘?

Por supuesto, esta será la primera Super Bowl que se celebre después de la pandemia global, por lo que cabe preguntarse si la actuación de The Weeknd será pregrabada (como ha sucedido con las galas de premios que se han realizado recientemente) o en directo. De momento se sospecha que el aforo del estadio será reducido «drásticamente» y que el evento sea pospuesto al mes de marzo.