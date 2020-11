Escucha lo nuevo de El Último Vecino, Bad Gyal, Chica Sobresalto, Pale Waves, Lil Nas X…

Este viernes llegan a nuestras vidas los nuevos discos de Paloma Faith, la revelación BENEE, Rauw Alejandro, AC/DC, Alba Molina, McFly (sí, los mismos), Dani Fernández o DEVA. También es el día en que se publican los nuevos trabajos de Marika Hackman (un disco de covers), Lambchop, Meg Myers, Molchat Doma, Mark Pritchard, Brian Eno o 2 Chainz.

En cuanto a singles, puedes escuchar desde el jueves el nuevo de Billie Eilish, ‘Therefore I Am’, que comentamos en portada, y a partir de hoy viernes encontrarás en nuestra playlist de novedades actualizada un sinfín de estrenos. El Último Vecino presenta ‘Nostalgia’ cuatro años después de su último trabajo discográfico; Bad Gyal suma otro temazo bailable a su repertorio con ‘Blin Blin’, co-producida por El Guincho; y de la última edición de Operación Triunfo llegan los nuevos singles de Chica Sobresalto (Maialen) y la ganadora Nia. Hablando de OT, sí, ya está disponible el remix de ‘Resilient’ de Katy Perry con Aitana producido por Tiësto. Aunque la curiosidad del día en este sentido debe ser la nueva versión de ‘Smalltown Boy’ de Bronski Beat perpetrada por Ricky Merino y Conchita Wurst.

Entre las novedades del viernes, a destacar también una variedad de sencillos internacionales: publican nueva música Teenage Fanclub, la revelación Baby Queen, Anne-Marie, The Antlers, El Perro del Mar, David Guetta, Aya Nakamura, Haim, Rico Nasty, Pale Waves, Alfie Templeman, Dream Wife, joan, Tones and I, Django Django, Ebhoni, powfu, The War on Drugs de su inminente directo. En cuanto a música nacional, atentos a lo nuevo de un grupo llamado No sé a quién matar… y también de rebe, Innercut con Juancho Marqués y Pedro LaDroga, Alberto Montero, Ptazeta con su inseparable Juacko o RRUCCULLA, entre otros.

Desde esta semana ya podían escucharse los nuevos temas de María José Llergo (foto exterior), dani con La Casa Azul (hoy nuestra «Canción Del Día»), Run the Jewels (para la banda sonora de ‘Cyberpunk 2077’), Jirafa Rey o Hens con Belén Aguilera.