Fiona Apple, disco del año para Stereogum

Stereogum ha publicado su lista de mejores discos del año con ‘Fetch the Bolt Cutters‘ de Fiona Apple en primer lugar. Es el álbum que mejor críticas ha recibido del año. En segundo lugar aparece Waxahatchee con ‘Saint Cloud‘ y en tercero ‘RTJ4‘ de Run The Jewels. Completan el top 5 ‘Women in Music Pt. III‘ de Haim y ‘folklore’ de Taylor Swift.

Más adelante en la lista de Stereogum, aparecen títulos como ‘Magic Oneohtrix Point Never‘ de Oneohtrix Point Never en el 7 , ‘color theory’ de Soccer Mommy en el 10, ‘Shore‘ de Fleet Foxes en el 14 o ‘Set My Heart On Fire Immediately‘ de Perfume Genius en el 15, además de títulos más propios de la línea editorial de Stereogum, como ‘Impenetrable Cerebral Fortress’ de la banda de hardcore Gulch en el 30 o ‘Take a Chance on Rock ‘N’ Roll’ de la banda de metal Couch Slut en el 46.

Al contrario que los Grammy, Stereogum no se han olvidado de Bob Dylan, quien ocupa el puesto 22 con ‘Rough and Rowdy Ways‘, ni de Jessie Ware, que aparece en el 26 con ‘What’s Your Pleasure?‘, ni de Caribou, top 36 con ‘Suddenly’. Cierra el top 50 ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa.