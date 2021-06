Olivia Rodrigo venderá un par de millones de su nuevo disco; Twenty One Pilots, no

Hits

Dos grandes lanzamientos coincidieron en fecha de edición a finales del mes de mayo. El gato al agua se lo ha llegado ‘Sour’, el punto de inflexión en la carrera de la chica Disney Olivia Rodrigo. Era muy evidente por las cifras que dejó desde el primer día ‘drivers license’, pero por si alguien lo dudaba el álbum ha sido un número 1 mundial: top 1 en Estados Unidos, en Reino Unido, y otros mercados… Además, la cantante continúa en el puesto 2 en los dos casos citados.

Mediatraffic estima 678.000 unidades vendidas a nivel mundial en 15 días, pero es que el éxito del nuevo single ‘good 4 u’, número 1 del global de Spotify desde hace rato, garantiza una vida muy longeva para este lanzamiento. Si ‘deja vu’ tuvo un paso en principio más modesto por las listas, no ha sido el caso de esta producción tipo Avril Lavigne y ya sabemos que ‘Sour’ estará con toda seguridad entre lo más vendido de todo 2021. La prueba definitiva es que no solo ‘good 4 U’ y ‘deja vu’ sino el track ‘traitor’ aparecen esta semana en el top 5 de singles de Reino Unido, lo que constituye un nuevo récord para una chica. Queda aún mucho hit por venir si su equipo se organiza.



Flops

En la otra cara de la moneda, Twenty One Pilots, que sí saben lo que es vender millones de copias de sus discos: ‘Vessel’ despachó 3 millones a nivel global tras su edición en 2013, ‘Blurryface’ fue su gran hit vendiendo 6,5 millones desde 2015, y ’Trench’ pudo salvar los muebles rondando 1,5 millones de copias en 2018.

Pero el nuevo trabajo de la banda, ’Scaled and Icy’, un cambio de sonido en gran medida, más luminoso y optimista como se veía desde el single ‘Shy Away‘, no ha gustado. El disco no ha podido arañar ningún número 1 a nivel internacional, pero ya no por culpa de Olivia Rodrigo, porque su máximo en UK y USA ha sido un puesto 3. Top 6 en Francia y Alemania y top 9 en España, el álbum vendía tan sólo 126.000 unidades en todo el mundo en su primera semana.

Le va a costar mucho llegar al medio millón de unidades, salvo que pase algo, pues su paso por las listas parece que va a ser muy fugaz. En Reino Unido el álbum ha pasado del puesto 3 al puesto 24 y del puesto 24 al puesto 50 en un par de semanas. En Estados Unidos, ‘Scaled and Icy’ ha caído del número 3 al número 22 en su segunda semana. Parece que a sus seguidores les ha gustado muy poquito su giro estilístico pues ahí va un dato: a días de haber editado su nuevo álbum, las canciones más escuchadas en Spotify de Twenty One Pilots continúan siendo viejas: ‘Stressed Out’, ‘Ride’ y ‘Heathens’.