Diana Ross ha anunciado su primer álbum de estudio en 15 años, que a su vez es el primero de material inédito en más tiempo, pues el anterior era de versiones. ‘Thank You’ sale en otoño y ha contado con la colaboración de, entre otros, Jack Antonoff, que entre producir nuevos trabajos de Taylor Swift, Lorde, Lana Del Rey o Clairo, además del suyo propio bajo el alias de Bleachers, que sale el 30 de julio, ha encontrado el tiempo de involucrarse en el nuevo trabajo de la ex Supreme.

No se acaban aquí las colaboraciones interesantes en el disco de Diana: el colorido corte titular, que ya puede escucharse, ha sido producido por Troy Miller, conocido por su trabajo con gente como Emeli Sandé o Laura Mvula, de cuyo nuevo single hablamos justamente hoy en estas páginas; y su composición ha contado, además con Diana, con Amy Wadge, conocida colaboradora de Ed Sheeran. En realidad, ‘Thank You’ es una cálida y, ejem, agradecida producción de disco-soul que Diana podría haber lanzado en los años 80, y que desprende un buen rollo embriagador.

A sus 77 años, Diana es la última superviviente de la formación original de las Supremes, ya que Mary Wilson falleció hace unos meses. Por supuesto, con ‘Thank You’ Diana pretende dar las gracias a la audiencia por el apoyo que le ha brindado a lo largo de su dilatada trayectoria y, en una nota de prensa, se ha mostrado agradecida por «haber podido grabar esta gloriosa música en este momento», indicando que el álbum es una expresión de «su voz y de su corazón».

01 Thank You

02 If The World Just Danced

03 All Is Well

04 In Your Heart

05 Just In Case

06 The Answers Always Love

07 Let’s Do It

08 I Still Believe

09 Count On Me

10 Tomorrow

11 Beautiful Love

12 Time To Call

13 Come Together



