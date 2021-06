RFTW: Alizzz, Doja Cat, Polo & Pan, Rauw Alejandro, Lucy Dacus, Tyler the Creator…

Hoy 25 de junio salen los nuevos discos de Doja Cat, Tyler the Creator, Polo & Pan, el disco de Beny Jr. producido por El Guincho, Rauw Alejandro, John Grant, Lucy Dacus, Modest Mouse, Faye Webster, The Mountain Goats, Pabllo Vitar, Spellling, The Marías o el nuevo trabajo de SAULT que estará 99 días online, además de los EPs beadaboobee o la revelación trashi. También ve la luz la reedición de ‘Born this Way’ con versiones de sus pistas por parte de Kylie Minogue, Years & Years u Orville Peck, y la reedición de ‘Blue’ de Joni Mitchell por su 50 aniversario.

Entre los temas que salen hoy, no está de más recordar que el disco de Doja Cat incluye sendos duetos con The Weeknd (en la playlist) y Ariana Grande, si bien el single internacional del día es por supuesto el de Ed Sheeran. En el plano nacional, Ana Torroja y Alaska estrenan single conjunto, Alizzz presenta ‘Salir’, co-escrita por C. Tangana, y Bad Gyal es una de las tres artistas que aparecen en ‘BOBO’ junto a Mariah Angeliq y María Becerra. Es una versión reggaetón y cantada en español de ‘No Scrubs’ de TLC. Otro single destacado es el regreso post-Eurovisión de Barbara Pravi con ‘Le jour se lève’.

A lo largo de la semana han salido varios singles a la luz, como el que presenta el esperado segundo álbum de estudio de Damon Albarn o la versión de Miley Cyrus, Elton John y compañía de ‘Nothing Else Matters’ de Metallica que aparecerá en la mastodóntica edición de ‘The Black Album’ por su 30 aniversario. También han anunciado nuevos trabajos discográficos Tirzah o Nite Jewel. En portada hemos destacado los nuevos singles de Low, Helado Negro y Novedades Carminha.

En la playlist también es posible escuchar nuevas propuestas de Unknown Mortal Orchestra, Planningtorock (llamada ‘Gay Dreams Do Come True’), un remix de Sugababes por Blood Orange, WILLOW, Logic, Nao, Alfred García, Jazmine Sullivan, Nueve Desconocidos, LANY, Still Woozy, Viva Suecia o Semana Santa, entre otros.