Billie Eilish anuncia un concierto en exclusiva en Disney+

Billie Eilish ya tiene preparado su segundo álbum de estudio, que podremos escuchar el próximo viernes 30 de julio. Por si lo último de Anne-Marie, Aitana o Lil Nas X te ha sabido a poco, en solo cuatro días podremos escuchar lo que Eilish nos tiene preparado.

Después del lanzamiento de algunos singles como ‘NDA‘ o ‘Lost Cause’, ‘Happier than ever‘ está a punto de llegar y su tracklist incluirá otros temas como ‘Your Power’, ‘Therefore I Am’ o ‘my future’. Una pena que ‘Lo Vas A Olvidar’, su tema junto con Rosalía para el especial de Jules (Hunter Schafer) de la serie ‘Euphoria’ no forme parte de este álbum.

- Publicidad -

Lo único destacable por el momento es el concierto exclusivo que la cantante ha grabado para estrenar en la plataforma Disney+. Estará disponible el 3 de septiembre, será gratuito y se llamará ‘Happier than ever. A Love letter to Los Angeles’, en homenaje a su ciudad natal.

Bajo la dirección de los hollywoodienses Robert Rodríguez, que también fue el director de ‘Rain on Me’ y Patrick Osborne, el concierto presentará en vivo los 16 tracks del nuevo álbum de Eilish. Además, estará acompañada por su hermano Finneas, el guitarrista Romero Lubambo, Los Angeles Children’s Chorus (coro de niños de Los Ángeles) y por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel, confirmado por la propia cantante en un breve avance publicado en su perfil de Instagram.

- Publicidad -