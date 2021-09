Mägo de Oz dejan sin número 1 a J Balvin en la lista de álbumes española

Mägo de Oz entran en el número 1 de álbumes de España con ‘Bandera negra’ en un momento de salud especialmente delicado para su excantante, José Andrëa, que se enfrenta a una operación «a vida o muerte» debido a una pancreatitis. La intervención tendrá lugar este jueves 23 de septiembre tras ser pospuesta por razones de seguridad.

En el número 2 entra J Balvin con ‘JOSE’. El colombiano nunca ha llegado al número 1 en España con ninguno de sus álbumes, pero se quedó cerca cuando ‘Colores‘ entró exactamente en el puesto 2. ‘Vibras‘ no pasó del número 62 por raro que pueda parecer. A pesar de la relativa falta de «hype» que rodea a este lanzamiento de 24 pistas de J Balvin, el artista sigue triunfando en nuestro país con ‘Qué más pues?’ con María Becerra e ‘In da Getto’ con Skrillex. De los temas nuevos empieza a sonar ‘Una nota’ con Sech.

La siguiente entrada en lista, en el número 5, la protagonizan Metallica con la reedición de su álbum homónimo, no con la versión tributo de este mismo álbum por el que encontramos artistas de todo pelaje, de Miley Cyrus a Rodrigo y Gabriela pasando por Mac DeMarco. La subida más fuerte es para ‘Teatro D’Ira – Vol. 1‘ de Måneskin, que pasa del 32 al 28.

En cuanto a otras entradas relevantes en lista, Low llegan al número 35 con ‘HEY WHAT‘. Un dato ligeramente inferior al obtenido por ‘Double Negative‘ en 2018 (23). Además, Manic Street Preachers colocan ‘The Ultra Vivid Lament’ en el número 47… después de que el álbum haya debutado en el número 1 de álbumes de Reino Unido. Menos suerte ha tenido Kacey Musgraves en Estados Unidos con ‘star-crossed‘, que se ha quedado en el 3. En España entra en el 52. También debutan en lista (64) Amyl & the Sniffers con ‘Comfort to Me’, lanzamiento del que os hemos hablado en la nueva edición de Flores en el estiércol.

Por último, también alcanzan la lista de Promusicae ‘Welcome to the Other Side – Live in Notre Drame’ de Jean-Michel Jarre (47), ‘ULTRA – The 12 Singles’ de Depeche Mode (54), la reedición de ‘Fugazi’ de Marillion (58) y ‘Side-Eye NYC (V1.IV)’ de Pat Metheny (83).