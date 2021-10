Las Mejores Canciones del Momento: octubre 2021

Renovamos nuestra playlist con lo mejor del mes recopilando las canciones que hemos recomendado vivamente durante las últimas semanas. El regreso más esperado ha sido naturalmente el de Adele con un tema al que lo único que se le puede reprochar es que no sea rupturista: por lo demás ‘Easy On Me‘ es emotivo e impecable. Una gran canción, en resumen. También han gustado en redacción los regresos de Hatchie, Mitski, Band of Horses y Michael Kiwanuka.

Han sido «Disco de la Semana» en JENESAISPOP los nuevos de Magdalena Bay, PinkPantheress y Lonelady. Han ofrecido grandes temas sueltos C. Tangana y Nathy Peluso -siendo top 1 directo en España, que no en nuestro site-, Rakky Ripper, Rojuu, Tove Styrke, Natalia Lacunza, Amaia y Coque Malla, este último para una caja recopilatoria sobre toda su carrera. Os hemos presentado a nuevos valores como Blanks y Alavedra y hemos descubierto gracias al «contest» de nuestros foros los temazos de CMAT y Sarah Kinsley.

En el mercado están ya los álbumes interesantes de Flores, Alison Darwin y Purple Disco Machine. Completamos con otros favoritos de La La Love You, Alex Lahey, el boleroglam de Daniel Me estás matando y Bizarrap, que no para de conseguir virales con sus sesiones.

Adele / Easy On Me

Sarah Kinsley / The King

Magdalena Bay / Hysterical Us

Blanks / What You Do To Me

Purple Disco Machine / Dopamine

Rakky Ripper / donde stas??

PinkPantheress / I must apologise

CMAT / I Don’t Really Care for You

Flores / Hacia ningún lugar

Hatchie / This Enchanted

LoneLady / (There Is) No Logic

Rojuu / Un paseo más

C. Tangana, Nathy Peluso / Ateo

Coque Malla / Una sola vez

Bizarrap, Ptazeta / Bzrp Music Sessions, Vol 45

Natalia Lacunza / Cuestión de suerte

Alavedra / La Jota del Poliamor

Daniel, Me estás matando / Lo hice, te dejé

Alex Lahey / Spike the Punch

Mitski / Working for the Knife

PinkPantheress / Just for Me

Tove Styrke / Start Walking

Alison Darwin / Ayer

Band of Horses / Crutch

The Muslims / Crotch Pop a Cop

La La Love You, Delaporte / Big Bang

Amaia / Yo invito

Kacey Musgraves / good wife

Elton John, Dua Lipa, PNAU / Cold Heart (remix)

Michael Kiwanuka / All My Life