¿La bachata de Rosalía sale este jueves en compañía de The Weeknd?

Rosalía ha anunciado estos días la llegada de su nuevo disco, ‘MOTOMAMI’. El sucesor de ‘El mal querer’ se llama como la empresa de business management que Rosalía y su madre han fundado recientemente, sale en 2022 y el tráiler del álbum que se ha dado a conocer avanza un sonido oscuro y urbano… aunque la bachata que Rosalía había avanzado antes en TikTok presentaba un sonido mucho más amable y accesible.

Este fin de semana, Rosalía ha compartido una playlist de Spotify que reúne sus bachatas favoritas. Llamada ‘Bachateameeeee’, la lista de reproducción incluye un total de 45 canciones de artistas como Aventura, Romeo Santos o Joan Soriano y dura más de 3 horas. Y como las playlists de influencias que publicaba C. Tangana antes de lanzar un nuevo adelanto de ‘El Madrileño’, la de Rosalía también parece apuntar a un lanzamiento inminente.

Los rumores que llegan ahora a los foros de música pop indican que la bachata de Rosalía se titula ‘La Fama’ (la canción incluye la frase «es mala amante la fama y no va a quererme de verdad») y que sale este jueves 11 de noviembre. Aunque el rumor más sorprendente es que el que apunta que la canción es una colaboración con The Weeknd. El canadiense devolvería el favor a la catalana tras aparecer ella en un remix de ‘Blinding Lights’ que nadie pidió pero que no estaba tan mal, y que pronto cumplirá un año.

De confirmarse el rumor, Rosalía iría a por todas con el primer single de ‘MOTOMAMI’. No repetiría la estrategia de lanzar un single rupturista como ‘Malamente‘ sino que dejaría atados dos cabos para asegurarse el éxito internacional de la canción en América Latina (sumándose a la moda de la bachata) y en Estados Unidos (colaborando con Abel Tesfaye).

Están avivando los rumores sobre el supuesto single de Rosalia y The Weeknd la publicación en Twitter de una imagen que anuncia dicho single, y que pertenecería a un cartel promocional que se puede ver en las calles de Buenos Aires, según la cuenta de Twitter ROSALÍA INFO. Una cuenta dedicada a compartir noticias sobre The Weeknd, seguida por el artista, comparte ya la misma información.

LA FAMA

ROSALÍA X THE WEEKND

11.11.2021 pic.twitter.com/XDeC1zBhuh — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfoES) November 8, 2021