Davilés, ‘Ateo’ o el inminente single de Rosalía: la bachata está de moda

«Y mientras cuentan cuentos, tú y yo solos, bachatas y una botella». ¿Qué bachatas bailan Nathy Peluso y C. Tangana en ‘Ateo‘? Probablemente alguna de las que han triunfado recientemente. Porque que la bachata está de moda ya es innegable.

‘Ateo’ es una bachata clásica, de 4 minutos de duración, una eternidad para las playlists de hoy, que este martes entrará en el número 1 de la lista de singles española. No es la primera vez que C. Tangana arrasa con un sonido parecido: su éxito ‘Tú me dejaste de querer‘ era una «rumbachata» en sus propias palabras al combinar elementos de la rumba y la bachata. Pero ‘Ateo’ ya es una bachata pura y dura… y no es la única que ha triunfado solo este mismo año.

Después de dejarse caer durante meses por las listas españolas, esta primavera el cantante y rapero valenciano Davilés de Novelda ha consolidado su éxito comercial gracias a la repercusión de ‘Flamenco y bachata‘ y a la fusión de géneros que anuncia su título. Este verano, Bad Bunny, siempre dispuesto a colaborar con sus héroes, ha triunfado con ‘Volví‘, una canción que fusiona reggaetón y bachata, interpretada junto a Aventura, los reyes del género.

Originario de la República Dominicana, la bachata es un género de la música popular latina que fusiona bolero rítmico, son cubano o merengue y que también da nombre a un baile popular. Con más o menos impacto, la bachata siempre ha estado presente en las listas de éxitos: en los 90 Juan Luis Guerra, que volvía hace unos años sin traicionarse a sí mismo, triunfó con un álbum llamado ‘Bachata Rosa’ recientemente reivindicado por Baiuca y que, por cierto, se abría con un tema llamado ‘Rosalía’; y en 2004 ‘Obsesión’ de Aventura fue uno de los mayores macrohits del año. En 2013, su cantante principal, Romeo Santos, lo petaba con la bachata de ‘Propuesta indecente’. El éxito de la bachata en la actualidad hacen parecer pionera a Shakira, que en 2017 sacaba una con Prince Royce llamada ‘Deja vu‘ cuando el género gozaba de menos popularidad.

La mención a Rosalía no es en vano: la catalana acaba de avanzar un single nuevo en TikTok y es una bachata (vídeo bajo estas líneas). Parece que ella también se sube al carro del éxito de este sonido que, recientemente, ha llevado también a Rusherking y María Becerra a unir fuerzas en la bachata ‘Antes de ti’ o, en el underground, a Bea Pelea a editar la bachata ‘Infieles’ con Los Del Control. El nuevo disco de Natti Natasha se casi-cierra con una bachata (la pista final es un remix). En España, el gallego ORTIGA ha explorado este sonido a su manera, pero es ‘Ateo’ el tema que parece estar suponiendo un punto de inflexión. ¿Está la mejor bachata moderna aún por salir?