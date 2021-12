Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify y ‘drivers license’ la canción más oída en 2021

Ya es diciembre, y como cada año, Spotify ha revelado las listas de artistas, canciones y álbumes más escuchados durante los últimos doce meses. Bad Bunny se convierte en el artista más escuchado a nivel mundial por segundo año consecutivo con 9.100 millones de escuchas este 2021. A él le siguen Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber.

El puesto a la canción más escuchada este 2021 en Spotify va para Olivia Rodrigo y su ‘drivers license’, el primer single de su álbum debut ‘SOUR’, que es el más reproducido a nivel global. En segundo lugar aparece ‘MONTERO (Call Me By Your Name)’ de Lil Nas X, en tercer lugar ‘STAY‘ de The Kid LAROI con Justin Bieber, en cuarto lugar repite Olivia Rodrigo con ‘good 4 u‘ y finalmente en quinto lugar se coloca ‘Levitating‘ de Dua Lipa con DaBaby.

En España, Rauw Alejandro ha superado a Bad Bunny como artista más escuchado, que comparte el top 5 con Myke Towers, J Balvin y Anuel AA. En cuanto a canciones más reproducidas, la pegadiza ‘Todo De Ti‘ de Rauw Alejandro se lleva el puesto número 1, seguida de ‘Pareja Del Año‘ de Sebastián Yatra con Myke Towers, ‘Yonaguni‘ de Bad Bunny, ‘Fiel‘ de Los Legendarios con la colaboración de Wisin y Jhay Cortez y ‘La Historia’ de El Taiger con DJ Conds.

Por otro lado el artista español más escuchado en España es C. Tangana, que en febrero batió el récord de mejor debut de un álbum español, alcanzando más de 5 millones de reproducciones en un solo día. Y hoy, según los datos de Spotify, ‘El Madrileño’ es el álbum español más reproducido en España en 2021. Aitana es la segunda artista española más escuchada en España y tras ella se posicionan Omar Montes, Melendi y Natos y Waor.

Ya está disponible Spotify Wrapped para todos los usuarios de la plataforma en la que podrán descubrir cuál es su top 5 de artistas, canciones, álbumes… más reproducidos en 2021, además de conocer otros datos como los minutos totales de escucha de este año. Os dejamos las listas de artistas, canciones y pódcast más escuchados de 2021 en el mundo y en España:

Artistas más escuchados en el mundo en 2021:

Bad Bunny

Taylor Swift

BTS

Drake

Justin Bieber

Artistas femeninas más escuchadas en el mundo en 2021:

Taylor Swift

Ariana Grande

Olivia Rodrigo

Dua Lipa

Doja Cat

Artistas masculinos más escuchados en el mundo en 2021:

Bad Bunny

BTS

Drake

Justin Bieber

The Weeknd

Canciones más escuchadas en el mundo en 2021:

«drivers license» – Olivia Rodrigo

«MONTERO (Call Me By Your Name)» – Lil Nas X

«STAY» – The Kid LAROI con Justin Bieber

«good 4 u» – Olivia Rodrigo

«Levitating» – Dua Lipa con DaBaby

Álbumes más escuchados en el mundo en 2021:

«SOUR» – Olivia Rodrigo

«Future Nostalgia» – Dua Lipa

«Justice» – Justin Bieber

«=» – Ed Sheeran

«Planet Her» – Doja Cat

Artistas más escuchados en España en 2021:

Rauw Alejandro

Bad Bunny

Myke Towers

J Balvin

Anuel AA

Artistas femeninas más escuchadas en España en 2021:

Aitana

KAROL G

María Becerra

Dua Lipa

Nicki Nicole

Artistas españoles más escuchados en España en 2021:

C. Tangana

Aitana

Omar Montes

Melendi

Natos y Waor

Canciones más escuchadas en España en 2021:

«Todo De Ti» – Rauw Alejandro

«Pareja Del Año» – Sebastian Yatra con Myke Towers

«Yonaguni» – Bad Bunny

«Fiel» – Los Legendarios con Wisin y Jhay Cortez

«La Historia» – El Taiger con DJ Conds

Álbumes más escuchados en España en 2021:

«VICE VERSA» – Rauw Alejandro

«El Madrileño» – C. Tangana

«EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO» – Bad Bunny

«Mis Manos» – Camilo

«KG0516» – KAROL G

Pódcast más escuchados en el mundo en 2021:

«The Joe Rogan Experience»

«Call Her Daddy»

«Crime Junkie»

«TED Talks Daily»

«The Daily»

Pódcast más escuchados en España en 2021:

«Nadie Sabe Nada»

«Entiende Tu Mente»

«Estirando el chicle»

«The Wild Project»

«Horóscopo de Hoy»