Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes sociales.

Beach House, en el estudio con Kanye West

No lo vimos venir: Beach House y Kanye West están trabajando juntos en el estudio de grabación. El productor de ‘Donda 2‘ John Cunningham ha confirmado que efectivamente las dos personas que aparecen en las fotos publicadas recientemente por ye en Instagram son Alex Scally y Victoria Legrand, y que la tercera persona vestida de negro es Ye. Es posible que Beach House estén trabajando con Kanye en algún tema nuevo que pueda ser añadido a ‘Donda 2’.

El look BDSM de Billie Eilish

Algo trama Billie Eilish porque el «look» que ha mostrado recientemente en redes no es precisamente cotidiano. En medio de la gira de ‘Happier than Ever‘ se ha sacado este selfie en el que aparece llevando unos guantes de látex, y un pañuelo en la cabeza del mismo material, y que sus fans especulan pueda tener que ver con algún nuevo videoclip.

Courtney Love recuerda a Mark Lanegan

La temprana muerte de Mark Lanegan a los 57 años ha conmocionado al mundo de la música, y una de las artistas que se han despedido de él en redes ha sido Courtney Love, amiga de Lanegan ya en los tiempos de Nirvana, cuando salía con Kurt Cobain. En Facebook le ha dedicado una carta menos favorecedora en la que le recrimina haber hablado mal de ella en su libro, pero no hay rencor.

Alizzz y Rigoberta comparten cama

Como pasando juntos la resaca que narran en su canción conjunta ‘Amanecer‘, así posan Alizzz y Rigoberta en la portada del nuevo número de la revista Condé Nast Traveler, «el final de un encuentro que comenzó surcando los mares en un velero».

El trío de Rosenvinge, Tulsa y Anni B. Sweet

‘Que me parta un rayo’, el primer disco de Christina y Los Subterráneos, que nos dio hits como ‘Voy en un coche’, acaba de cumplir 30 años, y Rosenvinge no se ha quedado sin celebrarlo acompañada de dos amigas. En Radio3 Tulsa ha versionado ‘Tú por mí’ y Anni B. Sweet se ha apropiado de ‘1.000 pedazos’ acompañada a la guitarra por el locutor Ángel Carmona.

El paso de Caroline Polachek por Barcelona

‘Billions‘ de Caroline Polachek es una de las mejores canciones del momento, y su autora ha compartido algunos detalles sobre su composición, entre ellos, que sus últimas puntadas se las dio en Barcelona, cuando estuvo hospedada en la ciudad hace unos meses, acompañada de Danny L. Harle, y apostamos que visitando a su amiga Arca. También aprovechó para irse de rave.

Shania Twain y Four Tet, otro encuentro inesperado

Four Tet, uno de los productores de electrónica más queridos de los últimos 20 años, y Shania Twain, reina del country-pop, posan juntos en esta imagen que tampoco habríamos visto venir ni en un millón de años. No se sabe si están en el estudio o si simplemente se han encontrado en un aeropuerto o algo así, pero ahí queda la foto para los libros de historia, vía Stereogum.

El (aún más) joven Jordi Cruz

El «remember» del día lo trae el presentador y podcaster Jordi Cruz, que ha compartido esta imagen de él de cuando era adolescente y parecía un integrante de Ellos. En esta época, Cruz trabajaba en una emisora local, según una persona que ha comentado el post. El pie de foto es una cita a ‘American Pie’ de Don McLean.

Katy Perry, un mar de lágrimas

‘American Idol’ ha vuelto esta semana con su edición número 20 (!!!) y, entre los avances que se han podido ver en redes, Katy Perry, que continúa en el panel de jueces un año más, es todo un mar de lágrimas durante una de sus intervenciones. Hay selfie con maquillaje corrido.

Shirley Manson adora a su perrita

La perrita de Shirley Manson, líder de Garbage, tiene 16 años, es decir, es bastante mayor, y en Instagram, la artista escocesa ha compartido una reflexión sobre la importancia que tiene Veela en su vida. Shirley no sabe cuánto tiempo le queda al lado de su compañera y alma gemela, pero celebra que con ella ha continuado creyendo en la bondad y en el «poder transformado del amor».