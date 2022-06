10 razones por las que Río Babel casi triplica asistencias en 2022

Río Babel es otro de los inminentes festivales que vuelven este verano tras dos años de parón. «Babel» se celebra en la Caja Mágica los días 30 de junio y 1 y 2 de julio y el cambio de recinto tiene que ver con que el festival casi triplica las asistencias respecto a su última edición, celebrada en 2019. JENESAISPOP puede confirmar que, este año, Río Babel acogerá a 60.000 personas a lo largo de tres días, frente a las 25.000 que se dejaron caer en su última edición.

Son varias las razones que explican el crecimiento de Río Babel. Por ejemplo, en el cartel encontramos nombres tan potentes como los de Residente, un Dani Martín entregado más que nunca a la vida festivalera, Zahara o, por supuesto, C. Tangana. Nadie se quiere perder la gira de ‘El Madrileño’ pero se da la circunstancia que Antón fue el primer cabeza de cartel confirmado de Río Babel -en septiembre de 2021- cuando dicha gira ni siquiera había empezado, ni nadie sabía lo que se avecinaba.

‘Sin cantar ni afinar tour’ daba su pistoletazo de salida en febrero de 2022, habiendo agotado entradas en Madrid y Barcelona a horas de su lanzamiento. Es más que probable que, quienes se quedaron sin entradas para ver a C. Tangana en el Wizink Center de Madrid, corrieran raudos y veloces a la web de Río Babel para asegurarse una nueva oportunidad de asistir a la gira por fin. Sin embargo, C. Tangana no es, ni mucho menos, la única razón por la que valdrá mucho la pena asistir a «Babel» este año.

Residente

Cada single nuevo que lleva publicando Residente de un tiempo a esta parte ha sido un absoluto evento. De la emotiva ‘René‘ pasamos a su tema contra J Balvin y de este, a su respuesta a ‘This is America’ de Childish Gambino. En todo caso, el rapero portorriqueño ha dado que hablar. No cabe duda, por tanto, que su concierto como «headliner» en Río Babel es uno de los más esperados, tanto como ese nuevo disco que lleva años preparando, y que se espera para algún momento de 2022.



C. Tangana

La gira de ‘El Madrileño’ ya ha pasado por varios festivales como Sónar o Mallorca Live, lo que no significa que haya perdido ni un poco de gracia. A cada nuevo pase del show queda más claro que C. Tangana está haciendo historia. Por su ópera latina se pasean cantantes y guitarristas invitados, un barista con muchas ganas de fiesta y varios litros de alcohol, todo ello rodado en formato de película «blockbuster». Quien se la pierda se va a arrepentir el resto de sus días.



Zahara

Tras publicar en 2021 el disco del año, Zahara se enfrenta a una gira diferente: la PUTA Rave llevará las canciones de ‘PUTA‘ a un formato más bailable y electrónico que conecta directamente con el concepto de uno de los singles del álbum, ‘berlin U5’. El tema acaba de ser reeditado con la participación de Alizzz, otro artista entregado a la decadencia de la noche (y del día siguiente), y podrá encontrarse en la reedición del álbum que verá la luz el 23 de septiembre y que contará con ilustres artistas invitados.



Molotov

Uno de las cabezas de cartel que mejor representa la línea editorial de Río Babel, festival que suele hacer hincapié en las músicas populares latinoamericanas, es Molotov, banda mexicana que lleva cerca de 30 años en activo y que hará una única parada en Europa dentro de su gira mundial, en el festival madrileño. El grupo presentará clásicos de su repertorio tan trascendentes como ‘Frijolero’ o ‘Gimme the Power’, y se espera que también empiece a desgranar las canciones de su nuevo álbum. Será el primero en cinco años.



Tanxugueiras

El paso de Tanxugueiras por Benidorm Fest ha supuesto que el trío de cantareiras se haya convertido, casi de la noche a la mañana, en reclamo principal de un festival como Río Babel. Sin embargo, el grupo lleva muchos años en activo tocando por todo el mundo, por lo que su éxito ha sido paulatino. El éxito de ‘Terra’ en listas ha allanado el camino también hacia el nuevo álbum de Tanxugueiras, que sale el 29 de julio. ‘Seghadoras’ es su single más reciente.



Dani Martín

Pocos habrían adivinado, hace unos años, que Dani Martín sería cabeza de cartel de festivales como SanSan y que, además, su concierto dejaría tan buen sabor de boca recordando los éxitos de El Canto del Loco. Pero sí, Martín es un «performer» consumado y su confianza y seguridad férreas encima de las tablas solo pueden ser motivo de admiración. Ayuda, claro, que su público recuerde clásicos como ‘Insoportable’ como si hubieran salido ayer. En Río Babel no cabe duda que volverá a sorprender a los presentes.



Parov Stelar

Pondrá un punto electrónico y bailable en Río Babel el concierto de Parov Stelar. El proyecto de Marcus Füreder ha triunfado gracias a hits de electro-swing como ‘Booty Swing’ u ‘All Night’ y, por supuesto, también gracias a sus divertidos directos. Este año presentará en vivo un nuevo álbum llamado ‘Moonlight Love Affair’ que salía el pasado mes de abril.



Macaco

No es la primera vez que se deja caer por primera vez Macaco. El autor de ‘Coincidir’ (su tema más popular hoy muy por encima de ‘Moving’), tan entregado a la fusión de sonidos como el reggae, el funk o las músicas hispanoamericanas, presentará en el festival nuevo álbum, ‘Civilizado como los animales’, que incluye colaboraciones de Niño de Elche, Raül Refree, Jorge Drexler o Silvia Pérez Cruz. Por si fuera poco, su último single cuenta con la participación de Ana Mena y Bejo.



Rayden

Otro de esos artistas cuyo paso por Benidorm Fest siempre recordaremos, en su caso, también, porque básicamente llevó una de las mejores shows del evento con la vivaz ‘La calle de la llorería’, es Rayden. El rapero de Alcalá de Henares visitará Río Babel para traer a Madrid la gira que celebra sus 20 años de carrera, en la que se espera que presente también las canciones de su reciente trilogía de discos, ‘Homónimo’ (2021), ‘Sinónimo’ (2019) y ‘Antónimo’ (2017).



Carolina Durante

Con solo dos discos en el mercado, Carolina Durante se ha convertido en el grupo de toda una generación. En Río Babel desgranará las canciones de su notable álbum ‘Cuatro chavales‘, también las del primero y también aquellos hits que no cupieron en aquel debut, pero que hoy son indispensables.