Cuando Lana Del Rey y Lindsay Lohan posaron juntas en 1998

Compartimos una nueva edición de nuestra sección «10 Fotos Que» con algunas de las fotos que más nos han divertido o sorprendido en redes…

Los tesoros de Lana Del Rey en 1998: Lana tiene una cuenta secreta en Instagram (@honeymoon, de nada) donde, de vez en cuando, comparte fotos interesantes. Recientemente ha compartido unos retratos que le sacaron ese año, cuando contaba 13 años. Recordamos que, en 2021, publicó unas imágenes de ella posando en un anuncio de mochilas de Instagram junto a Lindsay Lohan, cuando no sabíamos quién era ninguna de las dos. Ha llovido.

Natalie Imbruglia canta con Coldplay por Olivia Newton-John: La muerte de Olivia Newton-John ha conmocionado al mundo. Y, en uno de sus recientes conciertos en Londres, Coldplay le han rendido homenaje con la compañía de la también australiana Natalie Imbruglia. Juntos han cantado ‘Summer Nights’, de ‘Grease’, y Natalie no se ha ido sin cantar su hit ‘Torn’.

Zayn canta por One Direction: Esto sí no lo habíamos visto venir. Zayn, el único ex-integrante de One Direction, pues cabe recordar que el grupo no se ha separado, ha cantados dos canciones de la formación en Instagram. En un vídeo, Zayn ha interpretado las melodías de ‘Night Changes’ y ‘You & I’, donde todo el mundo recuerda que se quedó con LA nota. ¿Se hará un Robbie Williams algún día?

Maluma se opera de la rodilla: Maluma se operó de la rodilla en 2019 y, estos días, ha vuelto a pasar por quirófano para someterse a una operación menor que ha sido un éxito. El cantante de ‘Hawái‘ se ha dejado ver postrado en una cama de hospital pero, después, se ha recuperado lo suficiente como para subir un vídeo de él bailando con la piern escayolada, bastón en mano.

Charlie Puth enseña culo otra vez: Que a Charlie le gusta enseñar cacho está claro porque, cada vez que lo hace, lo sacamos en esta sección. En concreto, el autor de ‘Attention‘ no pasa oportunidad de presumir de nalgas, y ahora lo ha vuelto a hacer con la excusa de que le han hecho una sesión de fotos subido a un columpio, de espaldas y desnudo.

Amatria baila su propia canción en el Mercadona: Ser cantante significa que pasees por los pasillos laberínticos del Mercadona y en el hilo musical del supermercado empiece a sonar tu propia canción. No le pasará a Rihanna, seguro, pero sí le ha pasado a Amatria, que ha subido un vídeo de él bailando ‘Un amor‘ junto a su hija. Adorable.

Olivia Rodrigo canta con Billy Joel: Como su idolatrada Taylor Swift, Olivia Rodrigo no para de invitar a artistas a sus conciertos. El último en sumarse ha sido Billy Joel, al que Olivia citaba de manera célebre en su éxito ‘deja vu‘: «seguro que ella sabe quién es Billy Joel, porque le has puesto ‘Uptown Girl’, ahora la cantáis juntos, ¿cuándo le dirás que nosotros también hacíamos lo mismo? Es todo reciclado». Pero Olivia ríe última: canta ‘Uptown Girl’ junto al propio Billy Joel.

Una espontánea sube al escenario de Thundercat: Thundercat ha ofrecido recientemente un concierto que no olvidará. A la mitad de su set en New Haven, Connecticut, una espontánea se coló en el escenario de Stephen Lee Bruner con intención de darse a conocer como cantante. «Hola, soy cantante» son las únicas palabras que le dio tiempo a emitir antes de ser expulsada por los agentes de seguridad. ¿Quizá podría haber dejado su perfil de Bandcamp?

La «future nostalgia» de Billie Eilish: Mientras está de gira por Asia, Billie Eilish ha compartido imágenes de una reciente sesión que ha hecho con Gucci. Las fotos comparten vibras con las de ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa por su mezcla de pasado y futuro, y por la presencia de elementos en común como el automóvil, las gafas, las tonalidades rosa…

The Killers cantan con Lindsay Buckingham: Los recientes conciertos de The Killers están dejando alguna que otra sorpresa. En Madrid estrenaron su single ‘boy‘ antes de lanzarlo oficialmente y, en los últimos días, Lindsay Buckingham de Fleetwood Mac ha aparecido en el escenario para cantar con ellos ‘Go Your Own Way’, el éxito de ‘Rumours‘.