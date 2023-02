RFTW: Paramore, Alizzz, Tennis, Bad Gyal, Kelela…

Hoy sale el nuevo disco de Paramore, uno de los más esperados en el rock internacional. En el plano electrónico casi hay que frotarse los ojos para creerse que ya tenemos con nosotros el nuevo disco de Kelela. Además, publican sus respectivos trabajos Yo La Tengo, Tennis, Andy Shauf y Rebecca Black, entre otros. Por otro lado, Alizzz lanza el EP ‘Boicot’, que próximamente presentará en directo.

En cuanto a singles sueltos, el viernes viene cargado de novedades interesantes. Bad Gyal publica ‘Chulo’ de cara a su inminente concierto en el Palau Sant Jordi (el fin de semana que viene estará en el WiZink), Sen Senra se sube a un ritmo de reggaetón de la mano de Alvaro Díaz en ‘1000CANCIONES’, SZA se inserta en el ‘Special‘ de Lizzo y Tove Lo vuelve con un tema que acredita a Dua Lipa como autora principal.

Por supuesto, la semana nos ha dejado el gran regreso de Depeche Mode, y ‘Ghosts Again‘ es la Canción Del Día de hoy. Jessie Ware no ha decepcionado con su nuevo single de sonido disco, y estos días también hemos asistido a los regresos de Django Django (de la mano de SELF ESTEEM) y Sophie Ellis-Bextor, esta última, con un sonido sorprendente.

Entre las novedades que comentar de la playlist se encuentran también temas de Niña Polaca, Ashnikko, Philip Selway (Radiohead), Beck, Daughter, slowthai, BENEE, M83, Rojuu, Indigo de Souza, ODDLIQUOR, Kuqui Alegre, Squid, Santa Salut…

Como siempre, terminamos destacando las curiosidades del día: hay una nueva revisión del ‘Sorry’ de Madonna, y también un remix oficial de ‘CUFF IT’ de Beyoncé. Aunque para curiosidad el «comeback» de Paola & Chiara con ‘Furore’, su apuesta para San Remo. En realidad, ellas nunca se fueron a ningún sitio.