Conocimos a Pedro Artola gracias a sus videoclips lleno de imágenes rurales y surrealistas para artistas como Sen Senra (‘Tumbado en el jardín viendo amanecer’) o Guitarricadelafuente (‘Vidalita del mar’, ‘Mil y una noches’, el precioso ‘Desde las alturas’). Después, Karol G llegó a su vida y el director asturiano ha dirigido los vídeos de ‘PROVENZA’, ‘GATÚBELA’ y, recientemente, ‘TQG‘, el dueto de Karol G y Shakira que continúa en el puesto 2 de los hits más escuchados a nivel mundial. Karol G, actual número 1 de álbumes en Estados Unidos con ‘MAÑANA SERÁ BONITO‘, es por supuesto una de las artistas favoritas de Artola, pero no la única que ha marcado su vida.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

Creo que en todas las preguntas me va a ser imposible tener una sola respuesta lol. Hay dos de Chris Brown a las que siempre vuelvo de vez en cuando: ‘Forever’ y ‘With You’.



- Publicidad -

¿Y disco favorito?

Creo que ‘Bloom‘ de Troye Sivan y ‘Blonde‘ de Frank Ocean.





¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

Tengo varias: ‘Besties’ de Karol G, ‘2AM’ de SZA y ‘Jaded’ del nuevo disco de Miley Cyrus.







- Publicidad -

¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

Mi familia y yo subíamos un montón a la montaña cuando éramos pequeños y siempre poníamos ‘Let Go’ de Avril Lavigne. Mi hermana y yo siempre teníamos ‘Complicated’ en repeat.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

Me sabe muy mal, pero cualquiera de Meghan Trainor. No me siento nada conectado con su música.



- Publicidad -

¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Si, el último que me compré fue ‘IGOR‘ de Tyler, The Creator y me lo dejé olvidado en un tren de camino a Barcelona :(.



Acabas de dirigir el vídeo de ‘TQG’ de Karol G y Shakira. ¿Una canción que te encante de cada una de ellas?

Mi canción favorita de Karol es ‘DVD’. De Shakira forever ‘Hips Don’t Lie’.





¿Cómo describirías la experiencia de trabajar con estas dos estrellas del pop?

Un sueño hecho realidad. Me pasé toda la vida escuchando música y viendo videoclips desde muy pequeño y nunca jamás pensé que dirigir un video para Karol y Shakira juntas podría ser una realidad. Son dos iconos.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Ahora mismo escucho música principalmente en Spotify. En YouTube no escucho discos enteros. Pero si es mi herramienta número uno para videoclips, inspirarme, descubrir nueva música, etc.

¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘MAÑANA SERÁ BONITO’ de Karol G.



¿Cuál marcó tu adolescencia?

Me pasé toda la adolescencia obsesionado con ‘Pink Friday‘ de Nicki Minaj y la discografía entera de RBD.





¿Qué opinas del supuesto revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

Me siento más conectado con el vinilo que con el cassette. Me encanta. Pienso que se escucha la música de otra manera. Sin saltos y de principio a fin. Aprecias más un álbum en su conjunto y descubres canciones que en las

plataformas habías pasado de largo.

¿Momento exacto de una canción que te dé la vida?

02:32 hasta el final de ‘Off the Table‘ de Ariana Grande con The Weeknd.



¿Con qué artista te gustaría trabajar y aún no lo has hecho?

Rihanna y Beyoncé.