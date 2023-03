10 años de Ariana Grande, ¿qué hay «next»?

Este 25 de marzo se han cumplido 10 años desde el lanzamiento de ‘The Way’, el primer single de Ariana Grande. El single de presentación de ‘Yours Truly‘, el debut de Ariana, que cumplirá 10 años en agosto, no es uno de los más populares de la cantante hoy en día, pero sí lo fue en su momento, sobre todo en Estados Unidos. Además, en él colaboraba Mac Miller, con el que empezó a salir poco después de su estreno (¿del episodio con Mika alguien se acuerda?). ‘The Way’ siempre tendrá un significado especial para ella, por tanto, pues Miller fallecería en 2018 a causa de una sobredosis, a los 26 años de edad, cuatro meses de separarse ambos.

‘The Way’ dio el pistoletazo de salida a una de las carreras más exitosas del pop actual. Su aniversario es enormemente simbólico por varios motivos: su sonido de R&B-pop ha sido muy influyente en artistas de hoy como Sabrina Carpenter (‘Nonsense’ es un calco del sonido Ariana). Es evidente que la industria musical española ha buscado a una Ariana local en el talento de Ana Mena. Es imposible hablar de Ariana sin recordar su relación con Miller porque de su separación surgió uno de los alegatos feministas más importantes de la cultura pop reciente.

- Publicidad -

Dicho esto, ‘The Way’ ha terminado sepultado en el repertorio de hits de Ariana por todo lo que ha venido después: ‘Problem’ con Iggy Azalea, el ‘Bang Bang’ con Jessie J y Nicki Minaj, el pepinazo de ‘Into You’, ‘Love Me Harder’ con The Weeknd, en solitario la maravillosa ‘no tears left to cry’ dedicada a las víctimas de Manchester, el exitoso villancico de ‘Santa Tell Me’… Siempre fiel a su sonido R&B, pues le va como un guante a su voz, Ariana ha podido subirse a beats bailables y discotequeros como el de ‘Break Free’, favorito de Bad Bunny, pero el espíritu de ‘The Way’ nunca la ha abandonado. Ahí está ‘thank you, next’, la cumbre de su carrera, también su mejor canción, la que mejor representa su sonido y también su filosofía: «thank you, next, I’m so fucking grateful for my ex» es una frase que grabarse a fuego. Feliz, grata, pero con un ligero punto de malicia sana: Ariana en su salsa.

‘The Way’ también era una canción estupenda: hace falta recordarlo. Como ‘Baby I’ y ‘Right There’, una producción de R&B-pop perfectamente escrita, con melodías espectaculares y frases melódicas abordadas de manera diferente en cada verso, que se hacían y deshacían como el cordón de un zapato. Siempre he pensado que ‘Yours Truly’, el disco, era muy reivindicable también sus momentos doo-wop (‘Tattooed Heart’) y redundantes (‘You’ll Never Know’). Ariana lo superaría evidentemente en calidad en sus siguientes lanzamientos, de ‘My Everything‘ a ‘thank you, next‘ pasando por supuesto por ‘Dangerous Woman‘, con ‘Side to Side’ junto a Nicki Minaj aún entre sus mayores éxitos. Aún estaría por llegar ‘7 rings’.

- Publicidad -

Ariana, como Rihanna, ha solido publicar disco con frecuencia, pero ya no. ‘positions‘, su último álbum, salió hace ya 3 años. El single titular sumó otro macrohit a su carrera. Sin embargo, el disco flotaba en una nube de R&B meloso ya algo falto de inspiración, con una Ariana bien instalada en su zona de confort, con las mangas de la sudadera siempre tapando la mitad de sus manos, bien recogidita. Quiero pensar Grande se ha tomado todo este tiempo para meditar su siguiente lanzamiento discográfico, para crear una obra que pueda llevar su arte al siguiente nivel. En 2024 se estrena ‘Wicked’, la película musical que protagoniza: veremos si tiene disco preparado para entonces, y si cumple con las expectativas. Un nuevo número 1 con The Weeknd, con una canción vieja de él, sabe a poco.