RFTW: Feist, Metallica, Lola Indigo, La La Love You…

Hoy 14 de abril se ponen a la venta los nuevos discos de Metallica, Feist y Lola Indigo. También es posible escuchar nuevos lanzamientos largos de La Plazuela, The Tallest Men on Earth, Pearly Drops, Temples, Petite Noir, el disco de remixes de Shygirl o el EP de Miss Caffeina.

Entre los lanzamientos sueltos a destacar hay que mencionar el single sorpresa de Post Malone, el regreso de Kelly Clarkson con hasta dos nuevos temas (uno de ellos escrito por GAYLE), el nuevo single de Rodrigo Cuevas con iLe, el remix de ‘Kill Bill‘ de SZA con Doja Cat que puede llevar el tema al número 1 de Estados Unidos por fin o la colaboración de Ice Spice con Nicki Minaj que puede significar un punto de inflexión para la primera.

Como cada semana hay novedades muy interesantes que descubrir. King Krule presenta su nuevo álbum, La La Love You publican su «himno» para aquellos que «están jodidos», la pionera Dawn Richard vuelve con ‘Bubblegum’, Luna Ki se estrena cantando en catalán, Jonny Greenwood se alía con el israelí Dudu Tassa, Jorja Smith se entrega al afrobeat de ‘Try Me’, Ghouljaboy coloca su colaboración con Dent May en la playlist internacional de «All New Indie», Magdalena Bay vuelven con nuevo EP…

La playlist «Ready for the Weekend» se abre con una de las recientes Canciones del Día, ‘Enjoy Your Life‘ de Romy, puro dance de los 2000s. Jessie Ware sigue poniéndonos los dientes largos de cara a su próximo disco con un single entre el disco y el góspel, Alison Goldfrapp (foto) sigue pegada a la pista de baile ochentera, Putochinomaricón sofistica su propuesta hyperpop y SIMONA se saca de la manga un temazo político que también hemos destacado en portada.

Entre las decenas de novedades musicales que ven la luz hoy no dejéis de hincarle el diente a las nuevas propuestas de Nation of Language, Decisive Pink, Albert Hammond con GoldLink, Lori Meyers con Kora, Juanes, DELLAFUENTE, Angel Olsen, el francés Aime Simone, La Plata…