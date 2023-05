La espectacular selección nacional de Mallorca Live

Iría a Mallorca Live, que se celebra este fin de semana, solo por ver a los artistas nacionales. Y no hablo de Vetusta Morla ni de Viva Suecia, que ya los he visto muchas veces, y por mucho que sepamos que Vetusta pueden convocar más público que The Kooks este jueves en el festival; y que Viva Suecia amenazan con lo mismo respecto a Chemical Brothers.

La zona media internacional de Mallorca Live está muy bien, con nombres como Bomba Estéreo, Moderat, Chk Chk Chk… y luego está lo de Black Eyed Peas, Bad Gyal o Quevedo. Pero la verdadera curiosidad es ver por primera vez o casi, a muchos de los talentos nacionales que se han curtido durante la pandemia. Los talentos que ya hemos visto en las listas de lo mejor de 2021 y 2022, y que van a marcar el futuro. Mallorca Live ha estado especialmente acertado en la contratación de estos artistas que tienen en común la derriba de todo género conocido. Han tenido mucho ojo y estamos seguros de que muchos de ellos, sin ofrecer quizá el mejor show del día por su falta de experiencia, pueden dar otro salto muy pronto. Te los presentamos, o más bien te los recordamos. Todos son habituales de nuestras páginas.

- Publicidad -

La Plazuela

La Plazuela han sido número 11 en España con su disco de debut, ‘Roneo Funk Club’. Por si hay duda de que son el grupo de moda, esta semana suben del puesto 71 al 46: recuperan posiciones en lugar de hundirse con el paso de las semanas. Su fusión de géneros nacionales e internacionales, realizada de manera desenfadada y sin pretensiones, ya ha agotado salas de todo el país, y ahora es el momento de ver cómo se desenvuelve al aire libre.



Gazzi

Entre las sorpresas que nos ha dado la electrónica nacional últimamente, GAZZI. Se trata del proyecto de Pablo Jiménez, desde Linares pero afincado en Madrid. A pequeños éxitos en las plataformas de streaming como ‘No sale ya casi la pobre’, se ha sumado hace poco el EP ‘no pasa nada’. Los mejores escenarios de clubs y festivales del país ya le avalan.



- Publicidad -

Rusowsky

Producciones tan sofisticadas, imprevisibles y excitantes como ‘Dolores’ o ‘mwah :3’, la que escogíamos para nuestra lista de Mejores Canciones 2022, justifican por qué rusowsky está llenando salas de tamaño medio en nuestro país. De momento su último sencillo es ‘brujita’ con Saramalacara.



Ralphie Choo

Ralphie Choo, responsable junto a rusowsky de ‘Dolores’, continúa también con su carrera en solitario. A finales de 2022 apareció en Pitchfork con la sobresaliente ‘BULERÍAS DE UN CABALLO MALO’, y este año le hemos visto en ‘TANGOS DE UNA MOTO TRUCADA’ junto a otro talento imprescindible, el de DRUMMIE.



- Publicidad -

Rojuu

‘KOR KOR LAKE’ fue el álbum de la consolidación definitiva para Rojuu, que el año pasado entraba por la puerta grande del Sónar, dejando una de las imágenes del año. El artista, que no se ciñe a etiquetas como hyperpop, trap ni sadcore, no ha parado y ahora presenta las canciones de un nuevo EP llamado ‘Salsa Valentina’.



Morreo

Entre los que sí hemos visto en directo y recomendamos, el dúo Morreo. En su caso alternan referentes 70’s que nunca esperaste ver juntos: de la psicodelia internacional a la canción melódica nacional pasando por la música disco o incluso la del destape. Su gira se llama ‘Alegría Club’, debido por un lado a su disco ‘Alegría‘ y por otro a los samples de otros artistas que incorporan durante el tour.



Carlangas

Dejada atrás, de manera inesperada, incluso para él mismo, su andadura con Novedades Carminha, Carlangas ha publicado un álbum en el que sigue la misma línea artística que su banda primigenia. Lo que equivale a decir que en su setlist puede caber el funk, el hip hop, la pachanga o lo que hasta hace poco se llamaba músicas del mundo.



Ghouljaboy

Al margen de su millonaria colaboración con el artista de post-punk Depresión sonora, Ghouljaboy ha estado publicando estos últimos meses sencillos muy variados. Son tan inclasificables como ‘STAR COLLIDER’ o ‘TORNADO!’, una entre el chillwave, el funk, el lounge… y la otra, un drum&bass. Y lo que menos esperábamos: una colaboración veraniega con el bueno de Dent May.



Judeline

Entre los talentos más ambiciosos del R&B nacional, en estos años pasados hemos visto crecer a Judeline. Y tras su fichaje por Sonido Muchacho, recientemente ha dado un paso de gigante con un single doble: el paso de ‘TÁNGER’ a ‘ZAHARA’ era espectacular. Por algo esta suma ya 1,7 millones de reproducciones solo en Spotify. Otra forma de incorporar el reggaeton era posible.



Jimena Amarillo

Otro de los nombres que se han alzado fundamentales en los últimos años es el de Jimena Amarillo. Cuenta con medio millón de oyentes. Tras su macrohit ‘Cafeliko’, hace rato con streamings para que le den el disco de oro, acaba de publicar su álbum ‘La pena no es cómoda’, en el que de nuevo, no se conocen los géneros si no es para derribarlos.



Alien Tango

Aunque si hablamos de derribar géneros, hay que hablar de Alien Tango. El disco que el artista español asentado en Londres ha publicado esta semana, ‘Kinda Happy Kinda Sad’, es de los que va de un género a otro, incluso dentro de la misma canción. A singles tan sólidos como ‘BFF’, han sucedido temas tan espectaculares como ‘Song for FIFA’, que escogíamos estrenar en esta casa.



Blanco Palamera

Pronto habrá novedades del dúo de R&B brumoso Blanco Palamera, pero ya solo por su disco ‘INTIMIDADE’ o por hits primigenios como ‘Sola con mi voz’ y ‘Aire’, merecerían la pena. De momento, su último single, ‘MUNDO PEQUEÑO’, luce como una de sus grabaciones más exóticas y particulares: es un curioso reggae.



Irenegarry

Quizá asociable al R&B, quizá al bedroom pop, quizá a nada en absoluto, Irenegarry está siendo otro de los nombres habituales de nuestras playlists. De hecho, acabamos de escucharla esta semana en el disco de SIMONA. Entre sus mayores hits, el irresistible ‘Dime que me calle’, extraído de su EP del año pasado, ‘Mandona’.



Samantha Hudson & Friends

Como artista balear, Samantha Hudson comisaria el escenario Flexas del próximo sábado en Mallorca lIVE. Además de ella misma, pasarán por allí Joe Crepúsculo, Hidrogenesse con la Banda MM Calviá, Putilatex, La Prohibida con Algora, LVL1, Mueveloreina… y una sorpresa muy especial que merece la pena destacar aparte.



Bonus Track: Loco Mía

Loco Mía han vuelto a la actualidad gracias a un documental tan inaudito como hipnotizante. Tan reivindicativo respecto a la homofobia que se vivió en la época como hilarante. La web del festival no aclara qué formación puede explotar el nombre de Loco Mía a día de hoy tras todo este drama, pero sí ha colgado una imagen de 4 muchachos con los abanicos correspondientes. Los Loco Mía de 2023 se han promocionado en televisión.