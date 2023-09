Sinéad O’Connor: la realidad sin ningún tipo de filtro

El comienzo de temporada de REVELACIÓN O TIMO, el podcast de JENESAISPOP, será el próximo jueves 14 de septiembre. A partir de las 20.30 horas grabaremos con público en el Teatro Off Latina de Madrid un episodio en el que hablaremos de todo lo que ha pasado este verano en la cultura pop. Las entradas están disponibles aquí. Pero antes, os ofrecemos un último especial de verano, dedicado a Sinéad O’Connor, que fallecía a finales de julio.

En este episodio especial repasamos toda la discografía de Sinéad O’Connor, desde los superventas ‘The Lion & The Cobra’ y ‘I Do Not Want What I Haven’t Got‘, los dos primeros álbumes de su carrera; a los últimos, más desconocidos, pero bien recibidos por la crítica. Hablo de ‘How About I Be Me (and You Be You)‘ y ‘I’m Not Bossy, I’m the Boss‘, grandes desde sus títulos.

En medio queda una amalgama de media docena de discos, cada vez menos conocidos por el gran público a medida que pasaban los años, seguramente a causa de la «cancelación» antes de tiempo que vivió la cantante. Como se aprecia perfectamente en el documental ‘Nothing Compares’, las posiciones de Sinéad O’Connor sobre religión, sexualidad, racismo o feminismo, no voy a llamarlas «radicales», pero sí fueron arriesgadas.

Su negativa a actuar después de que en un evento sonara el himno nacional americano, y ese momento escalofriante en que rompió una foto del Papa frente a la audiencia de Saturday Night Live provocaron el odio de una parte importante del «GP». Fueron los años en que el público y la prensa prefirieron hablar de si era lesbiana o no, de si se había convertido al Islam o no, de si era bipolar o no, de si se había intentado suicidar o no. En ocasiones, con su contribución: no es que no tuviera un buen mánager, es que Sinéad no conocía filtros de ningún tipo.

Mi compañero Claudio describe su paso por SNL como «un momento definitorio de la cultura popular siglo XX», al tiempo que considera que Sinéad «abrió caminos» para que otras personas fuéramos más libres. En este episodio debatimos también sobre la importancia de Irlanda para entender a O’Connor, recordamos los abusos que sufrió por parte de su madre cuando era pequeña, mencionamos a los artistas que influyeron a Sinéad -bastante inesperados- y aquellos a quienes a su vez ella influyó, y hablamos de aquel concierto en Madrid que, pese a no estar lleno, esta casa puntuó con un redondo 10.