Karol G, Mon Laferte, C. Tangana… nominados a Latin GRAMMYs

La Academia Latina de la Grabación ha dado a conocer las nominaciones de la edición número 25 de los Latin GRAMMYS, que se celebra el próximo 14 de noviembre en el Kaseya Center, en Miami, tras celebrarse en España por primera vez en 2023, en Sevilla.

Edgar Barrera parte como favorito con 9 nominaciones por sus contribuciones en la composición y producción de múltiples trabajos nominados y es, por tanto, el principal nominado en las categorías de Producción y Composición. Barrera ya fue el máximo nominado en 2023. Ni cabe decir que es inusual que un productor y/o compositor sea el más nominado en una ceremonia de premios popular, no específica a su disciplina.

Siguen a Barrera con 8 nominaciones cada uno Karol G y Bad Bunny, si bien Benito solo rasca una postulación en las categorías principales, a Grabación del año, por ‘Monaco‘. El resto son nominaciones son específicas o «de género», sobre todo urbanas y/o de hip-hop.

Karol G es una de las nominadas a Álbum del año con la edición deluxe de ‘Mañana será bonito‘, que compite como álbum independiente, como muestran las varias nominaciones de sus éxitos ‘Mi ex tenía razón’ o ‘Qlona’, pues hay que recordar que Carolina se hizo con ese mismo premio en 2023 por la versión original de ese mismo disco. Compite entre otras contra Shakira por ‘Las mujeres ya no lloran‘, Residente por ‘Las letras ya no importan‘ y Mon Laferte con ‘Autopoiética‘, sin duda uno de los mejores discos de 2023.

Entre las curiosidades, el gallego Iñigo Quintero figura entre los candidatos a Artista revelación tras el pelotazo de ‘Si no estás’. Además, C. Tangana compite como director por el videoclip ‘Oliveira Dos Cen Anos‘ y Nathy Peluso -que se agencia varias nominaciones- cuela en las categorías alternativas su «album track» con Blood Orange, ‘El día que perdí mi juventud‘.

Los Latin GRAMMYs, además, estrenan categoría de Mejor interpretación de música electrónica latina, con ‘La ceniza’ de Valeria Castro y Ale Costa entre las obras nominadas. Kali Uchis, Eladio Carrion, Feid, Anitta o Peso Pluma son otros de los nombres que figuran en las nominaciones de los Latin GRAMYs recopiladas por Los Angeles Times.

Grabación del Año

Mil veces/ Anitta

Monaco/Bad Bunny

Una vida pasada/Camilo y Carín León

Catalina/ Cimafunk y Monsieur Periné

Derrumbe/ Jorge Drexler

Con dinero y sin dinero/ Fonseca y Grupo Niche

Mi ex tenía razón/ Karol G

Mambo 23/ Juan Luis Guerra 4.40

Tenochtitlán/ Mon Laferte

Igual que un ángel/ Kali Uchis/Peso Pluma

Álbum del Año

Bolero/ Ángela Aguilar

Cuatro/ Camilo

Xande canta Caetano/ Xande de Pilares

Mañana será bonito (Bichota Season)/ Karol G

García/ Kany García

Radio güira/ Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética/Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1/ Carin León

Las letras ya no importan/ Residente

Las mujeres ya no lloran/ Shakira

Canción del Año

A fuego lento/ Daymé Arocena, Vicente García, compositores

A la mitad/ (Banda Sonora Original de la serie Zorro)/ Julio Reyes Copello y Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

Aún me sigo encontrando/ Rubén Blades, Gian Marco & Julio Reyes Copello, compositores (Gian Marco y Rubén Blades)

Caracas en el 2000/ Marvin Hawkins Rodríguez, Jerry Di, La Pichu, Danny Ocean; Elena Rose, compositores (Elena Rose, Danny Ocean y Jerry Di)

Derrumbe/ Jorge Drexler, compositor (Jorge Drexler)

(Entre paréntesis)/ Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Manuel Lorente Freire, Lenin Yorney Palacios y Shakira, compositores (Shakira, Grupo Frontera)

Mi ex tenía razón/ Édgar Barrera, Andrés Jael Correa Ríos, Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Karol G, MAG, compositores (Karol G)

Según quién/ Édgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño, Maluma, Lenin Yorney Palacios y Juan Camilo Vargas, compositores (Maluma y Carín León)

Te lo agradezco/ Rafa Arcaute, Kany García, Carín León y Richi López, compositores Leo Genovese,

313/ Residente y Silvia Pérez Cruz, compositores (Residente, Silvia Pérez Cruz y Penélope Cruz)

Mejor Nuevo Artista

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Taubert

Mejor Álbum Vocal Pop

Tofu/ Caloncho

mp3/ Emilia

El Viaje/ Luis Fonsi

Hotel Caracas/ Mau y Ricky

Orquídeas/ Kali Uchis

Escrita/ Nicole Zignago



Mejor Interpretación Reggeatón

Perro Negro/ Bad Bunny & Feid

Un Preview/ Bad Bunny

Triple S/ J Balvin Featuring Jowell & Randy & De La Ghetto

Byak/ Alvaro Diaz Featuring Rauw Alejandro

Qlona/ Karol G Featuring Peso Pluma/ del álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Labios Mordidos/ Kali Uchis Featuring Karol G

Mejor Álbum de Música Urbana

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana/ Bad Bunny

Sol María/ Eladio Carrion

Sayonara/ Alvaro Diaz

Ferxxocalipsis/ Feid

Mañana Será Bonito (Bichota Season)/ Karol G

El Último Baile/ Trueno

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Aprender A Amar/ Nathy Peluso/ Pablo Drexler, Alberto Escámez López & Nathy Peluso, compositores / del álbum Grasa

Bendecido/ Eladio Carrion, del álbum Sol María

Blam Blam/ Al2 El Aldeano & Vico C, compositores del álbum Pánico

La Sabia Escuela/ Akapellah, Leonardo Daniel Díaz, Jose Gonzalez Ollarves, Marlon Luis Morales Santana, Luis Jacinto Muñoz Hernandez & Pedro Elias Querales, songwriters (Akapellah Featuring Canserbero & Lil Supa)

Teléfono Nuevo/ Bad Bunny & Luar La L/ del álbum Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana

Thunder y Lightning/ Bad Bunny & Eladio Carrion/ del álbum Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana

Mejor Canción Urbana

Bonita/ Daddy Yankee

Columbia/ Quevedo

El Cielo/ Sky Rompiendo, Feid, Myke Towers/ Nicolás Jaña Galleguillos, Gabriel Mora Quintero, Andres David Restrepo Echavarria, Feid, Sky Rompiendo & Myke Towers, compositores

La Falda/ (Myke Towers/ Julio Emmanuel Batista Santos, Carlos Alberto Butter Aguila, Orlando J. Cepeda Matos, Ralph Jemar Milln Calderon, Jose Reyes, Myke Towers & Siggy Vazquez Rodriguez, compositores / del álbum Lveu: Vive La Tuya…No La Mía

Luna/ Feid Featuring Atl Jacob/ del álbum Ferxxocalipsis

Qlona/ Karol G, Daniel Esteban Gutiérrez, Ovy On The Drums & Peso Pluma, songwriters (Karol G Featuring Peso Pluma/ de álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season)

Mejor Álbum de Rock

El Dorado (En Vivo)/ Aterciopelados

Diáspora Live Vol.1/ La Vida Boheme

Herencia Lebón/ David Lebón

Alicia En El Metalverso/ Mägo De Oz

Mi Mejor Enemigo/ Viniloversus

Mejor Canción de Rock

Algo Bueno Tenía Que Tener (Bogotá)/ Diamante Eléctrico & Andrés Kenguan, compositores

Animal Temporal/ Viniloversus

Camaleónica/ Ali Stone, del álbum Pandora

No Me Preguntes (Live)/ Draco Rosa/ Jesús Quintero & Draco Rosa, compositores del álbum Life After Vida (Live)

Qué Más Quieres/ The Warning/ Anton Curtis Delost, Shaun Lopez, Kathryn Ostenberg,

Mónica Velez & The Warning, Compositores

Mejor Álbum de Pop/Rock

Cuando Ella Me Besó Probé A Dios/ Bruses

Jet Love/ Conociendo Rusia

[2024 Geiser Discos S.A.]

Jay De La Cueva/ Jay De La Cueva

Reflejos De Lo Eterno/ Draco Rosa

Adentro/ Francisca Valenzuela

Mejor Canción de Pop/Rock

Acapulco/ (Siddhartha Featuring Emmanuel Horvilleur)/ Emmanuel Horvilleur, Siddhartha & Rul Velázquez, Compositores

Afilá/ Ali Stone

Blanco y Negro/ (Lagos Featuring Elena Rose)/ Christian Mauricio Aloisio Zavala, Lagos & Elena Rose, Compositores

5 Horas Menos/ Conociendo Rusia & Natalia Lafourcade, del álbum Jet Love

Diciembre/ Los Mesoneros, del álbum Nuestro Año

Mejor Álbum de Música Alternativa

Por Cesárea/ Dillom

Híper/ Hello Seahorse!

Nica/ Nicole Horts

Autopoiética/ Mon Laferte

Pandora/ Ali Stone

DESCARTABLE/ WOS

Mejor Canción Alternativa

Cabecear/ J Noa, Jeffrey Peñalva “Trooko” & Skai, Compositores (J Noa) / del álbum Matense Por La Corona

Déjalo Ir/ Francisca Valenzuela/ Francisco Rojas & Francisca Valenzuela, compositores/ del álbum Adentro

El Día Que Perdí Mi Juventud/ (Nathy Peluso) Devonté Hynes & Nathy Peluso, compositores/ del álbum Grasa

Insomnia/ Goyo, Illmind, Omar Isaiah Lupuku, Don Mills, Carlos Santander & Telly, Compositores

Lloro/ Nicole Horts, Camilo Velez & Maria Vertiz, compositores/ del álbum Nica