RFTW: SOPHIE, Baiuca, Damiano David, Canciller….

Hoy 27 de septiembre sale el disco sorpresa de Lady Gaga, ‘Harlequin‘, que acompaña la película ‘Joker 2: Folie à deux’. También se lanza, de manera destacada, el álbum póstumo de SOPHIE, homónimo.

Otros lanzamientos a comentar este viernes son los de Mustafa, que incluye un crédito de Rosalía; Baiuca, Alan Sparhawk, Canciller, Maximo Park, Tommy Richman, Marinita Precaria, Ezra Collective o Rahim C Redcar, nuevo alias de Christine and the Queens. En un extremo, disco de Xiu Xiu; en otro, EP de MAYO. Por si fuera poco, hay nuevos discos de SASAMI, TSHA y Gallant, también.

La cosecha de singles deja lanzamientos destacados de Kylie Minogue, The Weeknd con Playboi Carti, Shakira, Rosalía y Ralphie Choo, Rigoberta Bandini, La Casa Azul y Soleá Morente y, sobre todo, The Cure, que han lanzado su primer single en 16 años.

En portada comentamos también estrenos de JADE, shego, que presentan nuevo disco; Damiano de Måneskin, que se aventura en solitario, o Linkin Park, a los que se suman desde hoy nuevas propuestas de Stevie Nicks, que presenta single pro-aborto; Love of Lesbian, Carolina Durante o Amaral. También vuelven Biig Piig, airu, Hope Tala, Blackpanda, Ben Böhmer, Amyl and the Sniffers o Laura Marling.

Entre las curiosidades de la semana no se nos pasa añadir el dueto de Christina Aguilera y Sabrina Carpenter versionando ‘What a Girl Wants’.