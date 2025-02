Melody, top 29 en España con ‘Esa diva’

Melody ha sido una de las protagonistas inesperadas de la última edición de los Goya al aterrorizar la alfombra roja cantando sin parar ‘Esa diva‘ a todo periodista que se cruzaba en su camino. Ahora, tiene un nuevo éxito que celebrar.

‘Esa diva’ valiente, poderosa, además entra por primera vez en la lista de Singles España, en el puesto 29. No es un dato para tirar cohetes, mucho menos para una canción ganadora de Benidorm Fest, pues cabe recordar que ‘Zorra’ subió al top 5 tras ganar el certamen, sobre estas mismas fechas (aunque el tema ya había entrado en lista previamente). ‘Esa diva’ no está acaparando el debate social como logró el himno de Nebulossa, pero, al menos, en los Goya se ha anotado un momento meme. En Spotify España, ‘Esa diva’ se mantiene en el 66, es decir, ni sube disparado, ni se desploma. Parece que esta será la tendencia de la canción. Después de Eurovisión, quién sabe.

Bad Bunny sigue dominando la lista de singles de España, para sorpresa de nadie. ‘NUEVAYOL‘, en concreto, continúa pegada al número 1 por segunda semana consecutiva. Eso sí, ahora, Yorghaki y Alleh comen terreno a Benito con ‘Capaz (Merenguetón)’, que sube al 2 (el tema ya había sido número 1).

La subida más fuerte de la semana en la lista de singles española se la anota Benson Boone con ‘Beautiful Things’, que sube del 99 al 62 tras su presentación en los Grammy. El gran éxito de Benson Boone ya había sido top 14 en España.

En el 44 abre el single ‘Cruz’ de Trueno y Feid. Es un simpático funky medio rapeado medio cantado que ya supera los 11 millones de streamings en Spotify.

El resto de entradas son aún más tímidas. Entre las que más nos interesan, Lady Gaga coloca ‘Abracadabra‘ en el puesto 52. El dato es ligeramente mejor que el de ‘Disease’, que no pasó del 58. ‘Abracadabra’ ya es un hit global, y seguramente este no será su peak en España.

Tampoco hay grandes noticias para The Weeknd: aunque el canadiense coloca su disco, ‘Hurry Up Tomorrow‘, en el top 4 de álbumes, la cosa es diferente en cuanto a singles. ‘Cry for Me’ rasca un puesto 76 en España, siendo el único de The Weeknd presente en todo el top 100 español. Ningún single realmente está moviendo el disco a nivel global, lo cual tiene mérito, pues este sexto LP de Abel Tesfaye acaba de dar al artista la mejor «opening week» de su carrera.

Finalmente, Amaia: como comentamos en el repaso a la tabla de Discos España, ‘Si abro los ojos no es real‘ es top 3 en España, y dos de sus temas individuales se cuelan en la lista de singles: ‘M.A.P.S.‘ entra en el 64 y ‘Auxiliar’ en el 79. Además, ‘Tengo un pensamiento‘ se mantiene en el 60.