El top 10 de Discos España se renueva sustancialmente, aunque sin novedades en el número 1 de la lista, que sigue liderada por Bad Bunny. En el 2 entra directa Chiara Oliver -exconcursante de Operación Triunfo 2023- con su segundo EP, ‘La última página’. Esto significa que Chiara ha vendido más que Amaia y The Weeknd en España, al menos, de momento. Oliver sabe lo que es desplomarse de todo el top 100 de discos después de 4 semanas, así que está por ver cómo aguanta este nuevo lanzamiento.

Amaia coloca en el número 3 su tercer disco, ‘Si abro los ojos no es real‘, continuando el descenso secuencial de su discografía: su segundo disco, ‘Cuando no sé quién soy‘, entró en el 2, y su primer disco, ‘Pero no pasa nada‘, entró en el 1. Amaia coloca dos temas en la lista de singles, ‘M.A.P.S‘ (64) y ‘Auxiliar’ (79), y mantiene el single ‘Tengo un pensamiento‘ (60).

The Weeknd ha arrasado en Estados Unidos y Reino Unido con su nuevo disco, ‘Hurry Up Tomorrow‘, que se está promocionando como la despedida de The Weeknd, y está disponible en una variedad de formatos. En España, ‘Hurry Up Tomorrow’ abre en el puesto 4. El dato es ligeramente inferior a los obtenidos por ‘DAWN fm‘, que fue top 2, y ‘After Hours‘, que fue top 3, aunque mantiene la buena tendencia de estos últimos lanzamientos. Ni ‘Starboy‘ (39) ni ‘Beauty Behind the Madness‘ (23) lograron posiciones tan altas, en una época en que Promusicae todavía no había fusionado las listas de ventas físicas y streaming.

Otra novedad dentro del top 10 la protagoniza el rapero Gloosito con la entrada, en el puesto 5, de su disco ‘EUROSLiME ⚕️’. Gloosito, rapero y productor de Collado Villalba, Madrid, ya había colocado su disco ‘Global’ en el puesto 48, en 2022, y su proyecto ‘S.U.V.’ en el 28, en 2024. Con ‘EUROSLiME ⚕️’, Gloosito evidentemente logra su mejor posición histórica.

Y todavía no hemos acabado con el top 10: la última entrada la firma otra estrella del rap nacional, Recycled J, que coloca su ambicioso álbum doble, ‘San Jorge’, en el puesto 7. Jorge Escorial Moreno tampoco se aleja de su tendencia reciente, pues ‘Casanova‘ había sido top 6 en 2024.

Otras entradas en lista son ‘Hotel Morgan’ de Morgan en el 32, ‘The World of Hans Zimmer – Part II: A New Dimension’ en el 42 y ‘The Summer Portraits’ de Ludovico Einaudi en el 75.

Finalmente, hay que comentar dos entradas propiciadas por la última edición de los Grammy. Beyoncé, ganadora del Álbum del año, reaparece en lista con ‘Cowboy Carter‘, en el número 76 (el disco entró en el número 1 de «ventas» en su primera semana). Y Doechii, a punto de convertirse en la rapera de moda, aparece por primera vez en la lista de álbumes española con su mixtape, ‘Alligator Bites Never Heal‘, ganador del Grammy a Mejor álbum de rap. El disco abre en el 88.