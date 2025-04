10 artistas esenciales en la programación alternativa de Warm Up

Warm Up Estrella de Levante se celebra en Murcia los próximos días 2 y 3 de mayo, con JENESAISPOP como medio oficial. Ya compartimos nuestra selección de los 10 artistas que no te puedes perder en esta edición del festival murciano, como son Amaia, M.I.A. o Franz Ferdinand. Ojo, quedan menos de 100 abonos y las últimas 200 entradas de día a la venta.

Era necesario hacer una selección alternativa, de esos artistas que quizás coinciden con los cabezas de cartel, pero que representan una alternativa igual de potente. A continuación, una lista de 10 grandes artistas que representan la mejor contraoferta a la programación principal del festival.

Barry B

Encima de un escenario, Barry B está en su salsa. El artista de Aranda de Duero lanzó ‘CHATO’, su primer disco, el pasado noviembre y se presentará en Murcia con un repertorio renovado y lleno de hits. La propuesta de Barry siempre ha coqueteado tanto con el urbano como con el rock, pero su directo cobra fuerza con lo segundo, gracias a temazos tales como ‘Infancia Mal Calibrada’ o ‘Yo pensaba que me había tocado Dios’, con Carolina Durante.

joseluis

joseluis inaugurá la jornada del sábado en La Fica con su reducido, pero fascinante repertorio. Recién firmado por Sony, este artista ha causado sensación en el indie nacional por la desgarradora mezcla de folklore y minimalismo presente en sus tres primeros singles: ‘Navajas de Albacete’, ‘Estilista’ y ‘Guapo’. Por otro lado, ‘Miedo De Un País’, su último lanzamiento, se va por una vertiente más pop rock. No sería una sorpresa que joseluis nos presente nuevas canciones en Warm Up.

Teo Lucadamo

Teo debe ser el único rapero español que se identifica más con el panorama indie que con el del hip hop. También es uno de los más únicos. El hecho de que su madre sea Aitana Sánchez-Gijón no debería distraerte de escuchar ‘El Dilema del Rapero Blanco’, su álbum debut, en el que equilibra beats inspirados en el rap de los 90 y los 2000 con sus particulares letras, tan irónicas como hipersinceras. Todo esto, el viernes en Warm Up.

shego

Maite, Raquel y Charlotte vienen de lanzar algunas de las mejores canciones de su carrera en ‘No lo volveré a hacer’, tal y como ellas nos prometieron. La gira de su segundo disco llevará su enérgico, salvaje y crudo directo a Warm Up, donde podremos disfrutar de bangers tales como ‘arghHhh!’, ‘Curso Avanzado de Perra’ o la multitudinaria ‘(es posible)’. ‘La fiesta’ definitiva.

pablopablo

Pablo Drexler le ha dado una nueva dimensión al indie sensible de nuestro país gracias a su colaboración con Ralphie Choo y Carin León, en la preciosa ‘Eso Que Tú Llamas Amor’, o a la desgarradora balada pop de ‘Mi Culpa’. Ambas formarán parte de su esperado álbum debut, titulado ‘Canciones En Mi’ y programado para el próximo 23 de mayo.

Julieta

Julieta Gracián es una de las voces más destacadas del pop catalán, con un sonido electrónico que brilla en singles como ‘Jean Blau’, un hit total, o ‘Taxi’. Después de sus colaboraciones con artistas como Recycled J, Mushkaa o Belén Aguilera, Julieta está preparada para lanzar su nuevo disco, ’23’, que se pondrá a la venta el próximo 9 de mayo.

TRISTÁN!

El artista más joven de Rusia IDK también podría ser el futuro del pop español. El veintañero está en plena forma, tras la salida de ‘Life Is A Movie’, tan Beatles, y ‘Tutta La Notte’, tan italiana. The Jazz Band Air, que poco tienen de jazz, acompañarán a TRISTÁN! en Warm Up para adaptar sus intimistas creaciones al contexto de un festival. ¿Se atreverá otra vez a vestir de vinilo en plena tarde?

Hofe

Hofe es uno de los nombres más importantes de la escena underground de Euskadi. Junto a los productores Xabier Lafuente y Marcos Galech, bautizados como 4:40, Igotz Mendez ha creado un potentísimo repertorio a base de un estilo que coquetea con la electrónica, el postpunk, el drum n’ bass, y que está plagado de referencias, desde ‘Ian Curtis’ a ‘El Xokas’.

Rufus T. Firefly

Tan versátiles como envolventes, Victor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro llegan a ‘Todas las cosas buenas’, su octavo disco, convertidos en toda una banda de culto gracias a la polivalencia de su música: pop, psicodelia, soul, electrónica… Aunque presentaron este LP dando cascos inalámbricos al público, en Warm Up volverán al directo al que nos tienen acostumbrados, comenzando su gira de festivales.

nusar3000

Su música ha sonado en desfiles de Louis Vouitton, ha colaborado con artistas como Rosalía, DELLAFUENTE o Judeline y se trata de uno de los productores más vanguardistas de la escena nacional. Es de la filosofía de dejar que la música hable por él, ya que no acostumbra a enseñar la cara. En su sesión de Warm Up podemos esperar tanto sus remixes más queridos, como el de ‘DESPECHÁ’, como temas de cosecha propia, como ‘MOTA’.