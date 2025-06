Nuestros 10 imprescindibles para Mad Cool 2025

La próxima edición de Mad Cool Festival se celebra de manera inminente, los días 10, 11, 12 y 13 de julio en el Recinto Iberdrola Music de Madrid. Los primeros tres días abarcan el cartel principal y el último se dedica a la fiesta electrónica Brunch Electronik x Mad Cool. Los abonos y entradas individuales para todas las jornadas están disponibles en la web del festival, y los horarios oficiales están también publicados. En este artículo repasamos los 10 nombres imprescindibles de Mad Cool, desde las leyendas (Alanis, Muse) hasta las nuevas estrellas (Gracie, Benson).

Olivia Rodrigo

De protagonizar ‘High School Musical’ a encabezar la jornada del sábado en Mad Cool, la evolución de Olivia Rodrigo ha pasado por entregarse a su pasión por las guitarras, el grunge y el sonido de muchos artistas que han actuado en Mad Cool o podrían hacerlo. En Madrid, Rodrigo seguirá presentando ‘GUTS‘, su segundo disco y… ¿versionará a un artista español, de la misma manera que ha versionado a Fontaines D.C. en Dublín?



Benson Boone

Uno de los artistas más exitosos del momento es también uno de los que más hate recibe por parte de crítica y público. Lo «intente muy fuerte» o no, es innegable por qué Benson Boone es cabeza de cartel de Mad Cool a sus 23 años y con solo dos discos publicados, el último de ellos, ‘American Heart‘, esta misma semana: puede que su música no haga los mismos saltos mortales que él sobre el escenario, pero sus fans la reciben con entusiasmo.



Alanis Morissette

Mad Cool es solo una de las paradas de Alanis Morissette en España en 2025. Una de las grandes voces de su generación -literal y figuradamente; poco se habla de su elástica y poderosa voz, símbolo de una época igual que sus canciones- Alanis repasa su discografía en la gira Triple Moon Tour, no solo el disco en que estás pensando, sino también aquellos cuyos títulos no sabías pronunciar o ya habías olvidado.



Muse

Los creadores de himnos como ‘Hysteria’, ‘Uprising’ o ‘Supermassive Black Hole’ vuelven a los escenarios para repasar su extensa trayectoria. Seguro que el directo que presenten en Mad Cool volverá a traer un montaje escénico imponente. Pero ojo: a pesar del lanzamiento del single ‘Unravelling‘, no se espera un nuevo disco de Muse hasta 2026. Al menos ‘Unravelling’ sí está sonando en sus últimos conciertos.



Gracie Abrams

Absoluta heredera del sonido de Taylor Swift, con quien comparte una canción, Gracie Abrams se ha convertido en uno de los fenómenos adolescentes más populares de los últimos años surgidos en Estados Unidos. Abrams vuelve a Madrid -donde ya actuó en febrero- para seguir desgranando el material de su debut, ‘The Secrets of Us‘. La etiqueta de nepobaby le queda ya muy pequeña.



Nine Inch Nails

Aún ocupados en su papel de compositores de bandas sonoras -recientemente la de la película ‘Queer‘-, Trent Reznor y Atticus Ross a veces se acuerdan de que son Nine Inch Nails. Y qué fortuna, porque si hay un sonido que ha sido inmensamente influyente en la música, es el suyo. En Mad Cool dudamos que les dé tiempo a presentar el nuevo material que están preparando, pero el público ya puede imaginarse lo que quiere: ‘The Downward Spiral’, ‘Pretty Hate Machine’ y toda la abrasión industrial que sean capaces de ofrecer.



Noah Kahan

Una de las sorpresas en la línea grande de Mad Cool es la presencia de Noah Kahan. Uno de los cantautores del nuevo folk comercial que han dado el salto a la popularidad masiva, su éxito ‘Stick Season’ supera los mil millones y medio de reproducciones en Spotify. Aunque en España su impacto ha sido moderado, el público anglosajón de Mad Cool agradecerá la incorporación al cartel de esta nueva estrella de la música. ¿Sorprenderá actuando junto a su colaboradora Gracie Abrams?



Iggy Pop

Uno de los patrones del punk-rock vuelve a España tras su celebrado paso por Mallorca para seguir recorriendo su legendario repertorio con los Stooges y en solitario, últimamente reivindicado por Måneskin. Energía no le falta a Iggy sobre el escenario a pesar de sus baches físicos, y la cantidad de canciones icónicas se sucede sin descanso en un recital que cuenta con una espectacular banda en directo.



St. Vincent

Con perdón de Weezer, destacamos la participación en Mad Cool de un nombre femenino que figura en la línea media pero que podría ser cabeza de cartel. St. Vincent nos tiene más que acostumbrados a firmar algunos de los discos destacados de su año, y ‘All Born Screaming‘ no ha sido una excepción. En su primer álbum autoproducido, Annie Clark ha potenciado guitarras y percusiones industriales, pero también influencias baladescas y latinas, en un trabajo que busca la luz en la oscuridad.



Justice

Parece que Justice se han tomado en serio aquello de que son lo más parecido a Daft Punk que nos queda y, sin caer nunca en la imitación -porque siempre han tenido un sonido propio-, el primer disco de Justice tras la disolución de Daft Punk ha resultado ser uno de los mejores de su carrera, si no el mejor. La excitante unión de electro y disco de ‘Hyperdrama‘ es simplemente inigualable, y de su directo poco más se puede decir que deja con la boca abierta.