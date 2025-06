Menos de un mes para Low Festival: los 10 imprescindibles

La nueva edición de Low Festival se celebra en menos de un mes en Benidorm, durante los días 25, 26 y 27 de julio. En la página web oficial del evento todavía se pueden comprar tanto entradas generales como entradas de día pero ojo, desde la organización avisan de que ya se ha vendido el 98% de los abonos. A pesar de la cancelación de Ca7riel & Paco Amoroso, el variado cartel de Low todavía tiene mucho que ofrecer, desde Carolina Durante hasta rusowsky, pasando por Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys

El repertorio pop de Neil Tennant y Chris Lowe es tan profundo como efectivo, haciendo bailar a generaciones enteras con petardazos como ‘It’s A Sin’ o ‘Always on My Mind’, y emocionando a tantas otras con temas como ‘Being Boring’ o ‘Love Comes Quickly’. En su nuevo espectáculo, ‘Dreamworld: The Greatest Hits Live’, Pet Shop Boys demuestran que nunca pasarán de moda.

Carolina Durante

Diego Ibáñez y los suyos están viviendo el mejor momento de su carrera gracias a ‘Elige Tu Propia Aventura’. Ni siquiera una rotura de ligamento ha conseguido que bajen el ritmo. El grupo madrileño continuará su impecable racha en el escenario de Low Festival con himnos tan certeros como ‘Hamburguesas’, ‘Normal’ o ‘Las Canciones de Juanita’. Imperdibles.

Bomba Estéreo

La fiesta electrónica y cumbiera de los colombianos Li Saumet y Simón Mejía nunca deja a nadie indiferente. Además del superexitazo de ‘Ojos Lindos’, junto a Bad Bunny’, Low Festival podrá disfrutar de momentos de baile colectivo al son de temazos como ‘Fuego’, ‘Soy yo’ o ‘Fiesta’.

Empire of The Sun

Los australianos Luke Steele y Nick Littlemore llevan casi 20 años en los escenarios y continúan cosechando éxitos allá donde van gracias a su especial mezcla de electrónica y pop. Su presencia escénica, por otro lado, también es uno de los puntos más interesantes de su directo. Los originarios de Sidney presentarán en Benidorm su último disco, ‘Ask That God’.

The Kooks

El grupo británico arrasó la escena guitarrera en 2006 cuando debutaron con el disco ‘Inside In/Inside Out’, lleno de clásicos modernos del indie rock como ‘She Moves In Her Own Way’ o ‘Naive’. 20 años después, y con casi una decena de discos publicados, The Kooks llevarán la frescura de sus guitarras a Benidorm, donde presentarán su último álbum, ‘Never/Know’.

Fangoria

Alaska y Nacho Canut vuelven a Benidorm con su inconfundible ristra de, no solo éxitos, sino absolutos clásicos. Canciones como ‘Ni tú ni nadie’ o ‘A quién le importa’ siguen siendo totalmente relevantes hoy en día, siendo una parte ineludible de la historia musical de nuestro país. Con el lavado de cara electrónico que le han dado a su repertorio, Fangoria promete ser uno de las mayores fiestas de Low.

Amaia

Los conciertos de Amaia son la mezcla perfecta de humor, emoción y virtuosismo. En ‘Si abro los ojos no es real’, Amaia reflexiona sobre el amor, la vida y la muerte, y es justamente lo que celebra en todos sus conciertos. En Low, habrá momentos de absoluto silencio, como en ‘Yamaguchi’ o ‘Ya está’, y de pura euforia, como con ‘M.A.P.S.’ o ‘Quedará En Nuestra Mente’.

rusowsky

Lleva siendo uno de los artistas punteros de la música nacional desde 2019, pero ha lanzado su álbum debut este mismo año. La originalidad y sensibilidad melódica de ‘DAISY’ han hecho que el nombre de rusowsky empiece a sonar al otro lado del charco de forma muy seria. Sorpresa: su música transmite mucha calma, pero sus directos son toda una descarga de energía.

Judeline

Lara Blanco es una de las sensaciones del momento. Cautivando a artistas internacionales como Tainy o Duki, la artista gaditana se ha convertido en una de las estrellas españolas con más proyección internacional gracias a los atmosféricos temas de ‘Bodhiria’, que juegan con el reggaeton, el funk brasileño y el pop electrónico. Todo, a través de su delicada voz. ‘chica de cristal’, con un aire sesentero a lo Jeanette, es una canción obligatoria.

Zahara

La puesta en escena de Zahara es una de las mejores que puedes encontrar en cualquier festival. En Benidorm, la artista jienense presentará las canciones de su sexto disco, ‘Lento Ternura’, en un concierto que jugará constantemente con el contraste entre el pop luminoso y la electrónica más maquinera. Tampoco se olvidará de los temas más icónicos de su larga carrera, como ‘Con Las Ganas’.