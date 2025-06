¿Os acordáis de ‘Mayhem’ de Lady Gaga?

Lady Gaga no solo ha vuelto este año con nuevo disco, ‘Mayhem‘, sino que ha VUELTO de verdad a una escala mediática y cultural. Su dueto con Bruno Mars, ‘Die with a Smile’, sigue en el cuarto puesto de las canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify, y ‘Abracadabra‘ -que resiste en el 83 del Spotify Global- ha dado a Gaga su mayor éxito en solitario en años. No ha dominado el mundo, pero ha devuelto a sus fans a la hitmaker que tanto anhelaban: van ya más de 460 millones de streams solo en la plataforma sueca.

Más importante parece haber sido el regreso de Lady Gaga a los escenarios. El paso de Gaga por Copacabana a principios de marzo fue histórico y la presentación de ese mismo show en Coachella, más de lo mismo. Hay que recordar que la gira de ‘Chromatica’ fue extremadamente breve y se limitó a unos pocos territorios. La de ‘Mayhem’ es mundial y seguramente será otro derroche de espectacularidad.

- Publicidad -

Pero la atención de Gaga al directo parece estar provocando un abandono del disco en sí, y del material de ‘Mayhem’ que tanto potencial encierra. Después de GAGACHELLA se viralizó brevemente ‘Vanish into You’, pero los sueños de los fans de que este tema se lanzara como tercer o cuarto single de ‘Mayhem’ -depende de cómo se mire- se «desvanecieron» efectivamente como el viento.

Gaga no ha estado parada en absoluto. Además de encontrarse preparando el Mayhem Ball, ha confirmado su participación en ‘Miércoles’ y ha ofrecido alguna actuación puntual. Pero, por otro lado, en alguna entrevista ha declarado que su vida ya no gira exclusivamente en torno al trabajo. Este cambio de paradigma -que no es nuevo- puede explicar que ‘Mayhem’ no vaya a conocer ningún single oficial más, ni ningún videoclip más, ni ninguna actuación más, a pesar de su calidad y potencial. Esto significa que gran parte del público generalista ya no va a descubrir temas tan chulos como ‘Garden of Eden’, ‘Zombieboy’ o ‘Killah’, que merecerían videoclips igual de espectaculares que los de ‘Disease‘ y ‘Abracadabra’, y que cada día el público está escuchando mucho menos.

- Publicidad -

Puede que exijamos demasiado a una artista que lleva 20 años en esto y que no debe nada a nadie, por no hablar de que la dirección artística de los conciertos de Copacabana y Coachella ha sido de los que quitan el hipo: por teatralidad, estética, ritmo, concepto… inigualable por ningún otro artista. Es evidente que Gaga nos lo ha dado absolutamente todo en estos conciertos y que nos lo seguirá dando absolutamente todo en la gira de Mayhem que llega a España en octubre.

Simplemente da un poco de pena ver cómo un disco que salió a principios de marzo y que recibió muy buenas críticas porque es uno de los mejores de su carrera, no vaya a contar con ningún videoclip más que visualizar obsesivamente, y que parece cada vez más relegado al fandom y más olvidado por el público general mientras los lanzamientos semanales se siguen acumulando cada viernes. Es verdad que los ciclos promocionales son lo que son, pero no sigue ‘Mayhem’ dando para más? ¿Por qué da la sensación de que el disco vio la luz hace años, cuando apenas han pasado unos meses?

- Publicidad -

¿Cuál debería ser el tercer single de MAYHEM? Vanish into You (39%, 166 Votos)

How Bad Do U Want Me (20%, 87 Votos)

Garden of Eden (20%, 84 Votos)

Zombieboy (12%, 49 Votos)

Killah (6%, 24 Votos)

Otro (4%, 15 Votos) Votos totales: 425

Cargando ... Cargando ...

Podcast ‘MAYHEM’: ¿justo la era menos «caótica» de Lady Gaga?