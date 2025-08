Sabrina Carpenter revela tracklist completo de ‘Man’s Best Friend’

En escasas cuatro semanas tendremos entre manos ‘Man’s Best Friend’, el nuevo disco de Sabrina Carpenter, que sale el 29 de agosto. ‘Manchild‘, el primer single, resiste entre las 20 canciones más escuchadas a nivel global en Spotify, después de los huracanes de Justin Bieber y K-Pop Demon Hunters. Sin embargo, parece evidente que su desempeño no va a igualar el de ‘Espresso’, una de las canciones del verano de 2024. En un año que de momento no conoce canción del verano oficial, ‘Manchild’ tampoco va a ser una de ellas.

En Estados Unidos, ‘Manchild’ aguanta cerca del top 10 del Billboard Hot 100, en el puesto 13, pero le llevan la delantera temas más antiguos, de 2024, como ‘Love Me Not‘ de Ravyn Lenae, que sube al 6, o mucho más viejos todavía, como ‘Die with a Smile‘ de Bruno Mars y Lady Gaga, que resiste en el 10.

- Publicidad -

A espera de que se anuncie un segundo single -‘Please Please Please‘ se lanzó dos meses después de ‘Espresso’ y ‘Manchild’ ya cumple dos meses-, Carpenter ha revelado el tracklist completo de ‘Man’s Best Friend’, que se compone de 12 cortes. ‘Tears’ ha sido el último corte desvelado de un tracklist que se ha ido descubriendo canción a canción a lo largo de las últimas semanas. Entre los títulos más llamativos y sabrinescos, ‘Never Getting Laid’ o ‘When Did You Get Hot?’ son las pistas 7 y 8, respectivamente.

1. Manchild

2. Tears

3. My Man On Willpower

4. Sugar Talking

5. We Broke Up Again Last Night

6. Nobody’s Son

7. Never Getting Laid

8. When Did You Get Hot?

9. Go Go Juice

10. Don’t Worry I’ll Make You Worry

11. House Tour

12. Goodbye

- Publicidad -

Podcast Revelación o timo: Sabrina Carpenter y otras portadas polémicas de la historia