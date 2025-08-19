Florence saca disco en Halloween, ‘Everybody Scream’

Ahora que el cine de terror parece estar recuperando su esplendor gracias a películas tan aclamadas como ‘Weapons‘ o ‘Devuélvemela‘, Florence + the Machine ha decidido sumarse a la tendencia con un disco temático: ‘Everybody Scream’, que saldrá a la venta el próximo Halloween, el 31 de octubre. Su lanzamiento se producirá en dos meses.

La banda capitaneada por Florence Welch ya había adelantado el inicio de esta nueva etapa con un impactante vídeo en el que Florence aparece gritando como una posesa en un agujero en la tierra.

Hasta ahora, solo se han revelado portada principal y fecha de lanzamiento y se han habilitado los pre-orders del disco en sus distintos formatos, incluyendo ediciones en vinilo con cubiertas alternativas. No se conocen más detalles sobre el contenido de ‘Everybody Scream’, pero, según usuarios de Reddit, el álbum estaría compuesto por 12 pistas.

Florence no es extraña a crear álbumes conceptuales, ya que su obra anterior, ‘Dance Fever‘ (2022), se inspiraba en la plaga de baile que afectó Europa entre los siglos 14 y 17. Este era, claro, el disco post-pandémico de Florence.

No podemos pasar por alto, por otro lado, el evidente paralelismo entre los nuevos discos de Florence y Lady Gaga, dos artistas que han colaborado en el pasado. Especialmente la gira de ‘Mayhem‘ está orientada al terror y su paso por España coincide con Halloween.