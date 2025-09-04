Morrissey pone a la venta los Smiths para olvidarlos

En algún momento fue posible una reunión de los Smiths. Lo supimos cuando se anunció la reunión de Oasis. Para nuestra sorpresa, era Johnny Marr el más reticente, dada la deriva política de Morrissey, quien fuera el cantante del grupo. Desde entonces, ambos han estado enfrentados por el control de la marca.

Ahora Morrissey ha estallado en las redes sociales, asegurando que pone a la venta todo lo que tenga que ver con los Smiths y le corresponda. Eso incluye el nombre «The Smiths» creado por Morrissey, todos los diseños ideados por Morrissey, los derechos de merchandising, todas las canciones tanto en cuanto a letra como en cuanto a música, los derechos de sincro, las grabaciones y los derechos de edición. Se desconoce qué porcentaje de todo ello le pertenece.

En un post de Instagram explica que está agotado de tener que lidiar con sus compañeros, y eso que uno de ellos está muerto, Andy Rourke: «Estoy agotado de tener cualquier tipo de conexión con Marr, Rourke, Joyce. Estoy harto de asociaciones maliciosas. Con toda mi vida he pagado lo que me corresponde por estas canciones e imágenes. Ahora quisiera vivir desvinculado de quienes solo me desean el mal y la destrucción, y esta es la única solución. Las canciones soy yo, no son nadie más, pero traen consigo comunicaciones comerciales que se esfuerzan al máximo para crear miedo y rencor año tras año. Ahora debo protegerme, sobre todo por mi salud».

Morrissey lanza un mail para los inversores interesados, eaves7760@gmail.com

Por otro lado, seguimos sin noticias sobre los discos grabados en el estudio por Morrissey, pendientes de edición desde hace varios años. El single ‘Rebels Without Applause‘ continúa huérfano desde allá por 2022. El artista canceló este año su actuación en Noches del Botánico, por prescripción médica.

Podcast: la carrera de los Smiths

