Cameos y referencias infinitos en ‘Darling, I’ de Tyler, the Creator

Tyler, the Creator hace honor a su “apellido”. Con su último álbum publicado este verano, el notable ‘Don’t Tap the Glass’, el rapero ha lanzado otro videoclip. Pero no de una canción nueva, sino de ‘Darling, I’, incluida en el disco anterior, ‘Chromakopia‘. Y el clip lo dirige el propio cantante.

En ‘Darling, I’, Tyler despliega una serie de viñetas de estética retro, cada una filmada con un estilo distinto y protagonizada por una sucesión de cameos de celebridades. El vídeo arranca en una estación de autobuses que evoca los años 50. El conductor del Scenicruiser de 1954, un icono del transporte en Estados Unidos, es el también rapero Teezo Touchdown. Y el que mantiene una discusión telefónica es el actor Lionel Boyce, conocido por la serie ‘The Bear’.

A partir de ahí, el vídeo ofrece variaciones sobre un mismo escenario: la estación de autobuses.

Tyler sentado en la acera como un skater ochentero junto a Chase Infiniti (joven actriz que promete dar mucho que hablar cuando se estrene ‘Una batalla tras otra’, la nueva película de Paul Thomas Anderson); Tyler llegando en limusina, vestido de pijo a lo Carlton Banks, acompañado por la actriz Nia Long (quien inició su carrera en ‘El príncipe de Bel-Air’); Tyler en la sala de espera con la máscara del videoclip ‘Noid’ y la comediante Ayo Edebiri, también célebre por ‘The Bear’; Tyler comprando billetes con la televisiva Lauren London, viuda del rapero asesinado Nipsey Hussle; y un Tyler “sin corazón” despidiéndose de la modelo Orione Strohhacker.

El único episodio que se aleja de ese leitmotiv es el que recrea una reunión de las Panteras Negras, la organización socialista y antirracista que a finales de los 60 se convirtió, según el director del FBI, J. Edgar Hoover, en “la mayor amenaza para la seguridad interna del país”. Tyler aparece caracterizado como un miembro del grupo, acompañado por Willow Smith, hija de Will.

