RFTW: Mariah Carey, Olivia Dean, Doja Cat, Zara Larsson…

Hoy 26 de septiembre se publican los esperados discos de Mariah Carey -el primero en 7 años- y Doja Cat, así como el segundo trabajo de la estrella revelación Olivia Dean. También ven la luz nuevos álbumes de Barry B, Zara Larsson, Cate Le Bon, Tú peleas com una vaca, Purity Ring o SPRINTS. Y si hace días salía el disco de JADE, hoy es el turno de otra Little Mix, Perrie.

La semana antes del huracán Taylor Swift, lanzan nuevo single también Florence + the Machine, Tame Impala -que anuncia shows en España- o FKA twigs, que detalla su disco ‘EUSEXUA: Afterglow’. En portada estos días hemos estrenado el nuevo tema de Turista Sueca.

El pop internacional deja estrenos destacados de Tate McRae o Ice Spice sampleando a M.I.A. y presentan disco The Temper Trap, Juana Molina o Danny Brown. Entre los temas favoritos de la redacción, ‘booboo2’ de yaeji junto a Underscores y Aliyah’s Interlude.

De la cosecha nacional hay mucho que rascar, ya que Amaia y Judeline lanzan su primera colaboración, Luna Ki estrena baladón y hay temas interesantísimos de Júlia Colom o Teo Planell que destacamos en la playlist. Además, vuelve Nadadora tras 15 años y hay singles de Ana Torroja y Chanel. Por su parte, Juanjo Bona se alía con Confeti de Odio.

Mel Blue, MINIÑO, Night Tapes a saco con el parecido a Fleetwood Mac o la colaboración de Daniel Caesar y Bon Iver son algunas de las recomendaciones que dejamos hoy, y que puedes escuchar en la playlist «Ready for the Weekend», disponible en Apple Music y de momento también en Spotify.

