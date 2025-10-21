OT Gala 5: I Wanna Be Your Slave

En un estresante lunes en el que la preventa de la gira de La Oreja de Van Gogh ha sido pospuesta por un fallo técnico y aplazada hasta la tarde, y Rosalía ha anunciado su disco practicando la “conducción temeraria” hacia Callao mientras sonaba Mozart de fondo y los fans la asediaban, una nueva gala de Operación Triunfo se ha emitido en Prime Video para terminar de subirnos el cortisol antes de ir a dormir.

La expulsión de Judit ha sido dramática, pero ella ha encontrado la manera de abandonar el plató con una sonrisa. Su ‘Ciudad de papel’ ha sido correcta, pero Judit no es la mejor Malú ni Pastora Soler de Operación Triunfo 2025, ya que ese título se lo lleva Laura con creces. Precisamente, Laura ha bordado su versión de Soler, cantando con el brío que requería ‘La mala costumbre’, mientras su compañera Cristina ha sido propuesta para nominación y salvada por el profesorado (no lo merecía).

Lucía se ha tomado peor su segunda nominación de lo que probablemente se habría tomado su expulsión. Ha acabado la gala llorando a lágrima viva. Su ‘Creo en mí’ ha sido irónicamente dubitativa, y personalmente yo veía a Casani fuera, pero los votos han estado extremadamente reñidos: casi un 50/50.





Lucía competirá por seguir en la Academia con Max, quien también sabe lo que es estar nominado. Su ‘I Was Born to Love You’ junto a Guille Toledano ha sido un buen homenaje a Freddie Mercury, si bien Toledano ha demostrado ser un intérprete sorprendentemente versátil, la voz pop perfecta de esta edición (un poco como Aitana), mientras que a Max se le ha visto constreñido en su papel musical.



La Gala 5 tenía morbo por el hecho de ver a Leire Martínez cantando ‘Mi nombre‘ junto a los concursantes, justo la semana en que Amaia Montero ha anunciado su regreso oficial a La Oreja de Van Gogh. Nada es casual en esta vida, y Leire ha sido lista pidiendo a sus compañeros de jurado que, justo esta noche, no la hicieran nominar a nadie. Se ha librado de ser villana, así que estamos deseando verla el lunes que viene.



El jarro de agua fría se lo ha llevado Crespo, quien, inmediatamente después de haber sido elegido favorito, ha sido informado por Guille Milkyway de que, de no haber sido por esta circunstancia, habría sido nominado. Su ‘Nada valgo sin tu amor’ junto a Claudia ha aprobado, aunque ella ha ofrecido una interpretación más convincente y el jurado la ha propuesto para nominación.

Guillo Rist ha vuelto a protagonizar la mejor actuación de la noche, esta vez junto a Tinho; ambos han hecho con ‘I Wanna Be Your Slave’ exactamente lo que tenían que hacer. Tinho ha sorprendido especialmente: él insiste en que su público son “las señoras y las abuelas”, como si a sus 21 años fuera Bertín Osborne, así que en principio no terminaba de convencer haciendo de Damiano David (porque de Iggy Pop, ya ni hablamos). Pero ha callado bocas.

María Cruz, que en cada gala da un paso de gigante hacia la final, pues su confianza y seguridad en sí misma traspasan la pantalla,, ha sostenido prácticamente por sí sola la actuación de ‘Yes, and?’, mientras a Olivia se le ha visto luchando con todas su fuerzas por transmitir algo. Olivia ha estado a punto de ser nominada, y creo que lo merecía más que Cristina, pero así se han dado las cosas.

Téyou, la favorita de la semana pasada, ha actuado sola interpretando ‘Papaoutai’ de Stromae en un fluido francés. Personalmente, no me ha transmitido nada, pero la puesta en escena ha sido probablemente la mejor de la noche, así como la llamativa coreografía ejecutada por hasta nueve bailarines.







El cuerpo de baile ha elevado también la actuación de MAYO, el artista invitado de la noche. Ex-concursante de Operación Triunfo 2023 y actual participante de Benidorm Fest, Álvaro Mayo ha sacado lo mejor del Troye Sivan que lleva dentro interpretando ‘Contigo’ junto a una desubicada Elettra Lamborghini, que ha tardado unos ocho años en irrumpir en el escenario, solo para cantar en riguroso pregrabado, casi playback.

MAYO no ha ofrecido el tema que haga despegar su carrera, pero quizá se lo reserva para Benidorm Fest. De momento, asume con entereza el papel de pop star que ha elegido. Más de esto y de ‘I Wanna Be Your Slave’ y menos homofobia en la industria, gracias.

