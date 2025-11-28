RFTW: Maria Rodés, Jessie J, Luz Casal, CURRO, Madonna…

Hoy 28 de noviembre publican nuevo disco Maria Rodés, Luz Casal, Jessie J, CURRO, San Tosielo o Sofía Amores (en la foto). Además, se lanza por fin la reedición de ‘Bedtime Stories‘ (1994) de Madonna, a la que se una el deluxe de ‘Play’ de Ed Sheeran. Las Petunias y FATAL, por separado, editan epé.

La novedad destacada hoy en portada es ‘Tiempos dorados‘, el estupendo nuevo single de Julieta Venegas, en estilo de regional mexicano.

La jornada viene en verdad cargada de interesantes novedades nacionales, con temas de Admire, María Blaya, Shinova, La La Love You, Hofe con InnerCut, Niña Polaca, Erik Urano, Alba Morena en plan navideña, Toldos Verdes, Cora Yako paseando por ‘Barcelona’, La Zowi y L0rna, Gala Nell, Judit Garuz (Operación Triunfo 2025), Shinova, BOYE, Carlos Gris o Lara91k con Gara Durán.

El plano internacional deja varios regresos notables, como los de Lemon Twigs y The Notwist, y suculentos estrenos de Central Cee, Fred Again con BIA, ILLIT, Lil Uzi Vert, la recomendación de la casa Scarlet Pleasure, Devon Again, Kakkmaddafakka, blackbear, Cardinals o Jordan Rakei.

Terminamos con dos versiones destacables: por un lado, Christina Aguilera canta ‘My Favorite Things‘ en vivo delante de la Torre Eiffel. Por otro, Pulp se atreven con ‘The Man Comes Around’ de Johnny Cash.

