Hoy, 5 de diciembre, llegan propuestas navideñas como la reedición del álbum festivo de Kylie Minogue, pero también nuevos discos “normales” de Melody’s Echo Chamber, Anna of the North o el esperado disco tributo a Triángulo de Amor Bizarro, plagado de colaboraciones estelares. Otra de las reediciones destacadas del día es el debut de JADE. Además, se publican nuevos EPs, como el de Jane Remover.

En portada, hoy destacamos el single de Maria Arnal, pero también hay estrenos suculentos de Xoel López, Disclosure con Leon Thomas, Axolotes Mexicanos o María Escarmiento.

Siguen presentando sus próximos álbumes Poppy, La Plazuela y Carlos Sadness, mientras Juanes y Bomba Estéreo lanzan la colaboración latina de la jornada. En el terreno electrónico destacan las nuevas propuestas de Jazzy, KUČKA y Confidence Man.

Por otro lado, Kylie no es la única que celebra la Navidad antes de tiempo: ahí están los nuevo singles de Paco Pecado y Kris Tena, y Estopa.

Además de las novedades de artistas conocidos como Carla Morrison, Fred again, Sebastián Cortés o Ice Spice, hay que prestar atención a revelaciones como el R&B de SAILORR, el dream-pop de Baby Nova -ojo, situada en tercer lugar en New Music Friday y sin disco en el mercado- o Ivana, que gustará a quienes buscan un sonido similar a Men I Trust en español.

Todas estas novedades se suman a las que presentan hoy Camellos, Ella Red, Yellow Days, The Haunt, Water From Your Eyes, TENDER, Chet Faker o la inesperada colaboración de AURORA con los Chemical Brothers.

