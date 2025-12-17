Flores en el estiércol: Goodnight Louisa, Mên an Tol, Lima Negra…

Con bastante más dilación de la que hubiera deseado, aquí llega el refresco final de 2025 de la sección/playlist Flores en el estiércol. Como ya deberíais saber, este espacio recopila álbumes y singles que se han ido publicando en semanas -a veces, muchas- previas y que, para mí, tienen mucho interés, pese a que la saturación del mercado impide que tengan más atención en este y otros medios especializados. Sin más, desgranaré lo que contiene FEEE en esta edición.

En el plano internacional, destacamos los discos publicados por artistas más o menos noveles que merecen foco. Es el caso de los solistas ingleses A Thousand Mad Things y Goodnight Louisa (ambos, reanimando para nuevas generaciones sonidos propios de la electrónica de los 80), Mark William Lewis (que puede hacer las delicias de nostálgicos de Talk Talk o The Durutti Column), una Emma-Jean Thackray que ya mencionamos cuando estuvo nominada por ‘Weirdo’ al Mercury Prize 2025, el inquietante combo femenino The New Eves, que de no ser por su juventud podrían surgir de catálogos perdidos de psicodelia setentera, y Mên An Tol, una banda londinense que tiene madera para pitar a lo Fontaines DC, pero en su caso con reminiscencias del britpop de Oasis o The La’s.

Como veis, UK tiene especial protagonismo en esta compilación, como muestra la presencia tanto de promesas como el fascinante trío Night Tapes, las frescas Thandii y Senseless Optimism, una Etta Marcus que recuerda un poco a Lana del Rey pero más a Ethel Cain (morbillo, ¿eh?) o los interesantes Still Blank, aderezadas con propuestas bien consolidadas como las de Georgia, Holly Cook, Dry Cleaning, Modern Nature o Peace (sí, aquellos que parecían “the next big thing” en la pasada década, y que han regresado con el decente ‘Utopia’), por no hablar de veteranazas como Mozart Estate (que no es otra cosa que el nuevo alias del adorado Lawrence; ya sabéis, Felt, Denim, Go-Kart Mozart…), Emma Pollock (la de The Delgados), Gruff Rhys (con un disco que no por estar cantado íntegramente en gaélico fascina menos), unos The Charlatans bastante en forma y Stereolab, que han regresado como si por ellos no hubieran pasado los años (aquí, con uno de los dos nuevos temas que han lanzado tras el notable ‘Instant Holograms on Metal Films’).

Tan veteranos como los recién citados, pero provenientes de Estados Unidos, son Neko Case -que ha lanzado el bonito ‘Neon Grey Midnight Green’-, M. Ward y Howe Gelb -uniendo fuerzas en el proyecto Geckøs-, The Mountain Goats -John Darnielle parece infalible, ahora con ‘Through this Fire Across from Peter Balkan’)-, Bright Eyes -engrosando su catálogo con el estupendo miniálbum ‘Kids Table’-, Helado Negro -avanzando su próximo trabajo-, Anand Wilder -que, si no te suena, bastaría mencionar que formó parte de Yeasayer- y Mina Tindle, cuyo ‘Compass Rosa’ contiene hasta cuatro duetos con Sufjan Stevens.

La presencia de nombres como Thundercat, Madi Diaz, Gordi, Bartees Strange, Judy Blank (aunque flamenca, esta artista residente en Austin será muy del gusto de quienes lo gozan con CMAT o Katy J Pearson), Confidence Man (que, entre otras novedades, han lanzado un fantástico single con JADE, una de las sensaciones del año), Peel Dream Magazine o Lael Neale evidencia el predominio anglosajón en esta nueva “Flores”. Pero en mi descargo -si es que tal cosa es necesaria-, destacaría que la aparición de Charlotte Gainsbourg (con una ‘Blurry Moon’ que se intuye como homenaje al dúo Lynch-Badalamenti), Melody’s Echo Chamber o la revelación Miki aportan el punto francófono. Y, sobre todo, la riqueza y variedad de propuestas cantadas en español, sobre todo provenientes de la Península Ibérica, salvando la aparición de Chuwi, a los que muchos hemos conocido más por su colaboración con Bad Bunny en ‘Debí tirar más fotos’, o Maximiliano Calvo (aunque el argentino hace años que reside y trabaja en España).

Y de nuevo, en la selección de artistas locales se alternan nombres harto conocidos por aquí como The New Raemon -que ha lanzado su nuevo álbum casi a la vez que sus hijas Jazz y Leia con Mourn-, Algora, Nadadora, Sabore Bicolor (perfecta para fans de Linda Mirada, no en vano son hermanas), Jero Romero, Exnovios -el título de su nuevo disco, ‘Fin’, es engañoso: la banda pamplonesa continúa su andadura-, anti (el ex de Penelope Trip y Telefilm ha reactivado su proyecto en solitario con sendos EPs) y Kiev Cuando Nieva, con otros de eclosión más reciente, como Marinita Precaria, Stivijoes, Lusillón, Paco Moreno, Ona Mafalda, Lord Malvo, Lima Negra (mucho ojo con este duo granadino), que dan buena medida de la imaginación y el talento de la escena, pese a la precariedad reinante y las múltiples dificultades. Entregan joyas nada más que por amor al arte, literalmente, y es necesario agradecérselo con creces.

