10 libros recomendados para leer (y regalar) esta Navidad 2025

Unos cuantos sueños (Chimamanda Ngozi Adichie)

Chimamanda Ngozi Adichie es una figura controvertida. Pero, claro, si eres una brillante intelectual africana de raza negra y familia rica, convertida en un icono del feminismo, cuyos discursos samplea Beyoncé y no temes meterte en todos los charcos que se te ponen por delante, como para no serlo. Más allá de polémicas (expuestas por mi compañero Jordi en este artículo), lo que es indudable es que Chimamanda –‘Medio sol amarillo’, ‘Americanah’- es una novelista fabulosa.

‘Unos cuantos sueños’ (Random House), su esperada nueva novela tras más de una década sin publicar ficción, no decepciona. Adichie narra la historia de tres pijas nigerianas y de la criada de una de ellas (personaje inspirado en la limpiadora de hotel que denunció la violación por parte de Dominique Strauss-Kahn), quienes cuentan en primera persona “unos cuantos sueños”: sus relaciones con los hombres, la maternidad, el poder económico, el colonialismo, la identidad africana y las contradicciones de una élite femenina atrapada entre el privilegio, las heridas que han dejado abiertas sus exparejas y el deseo de emancipación. Chimamanda se compra bebés como buena señorona rica, pero… qué bien escribe: qué manera de articular temas, hilvanar ideas y elaborar reflexiones. 8

El asesinato de los Aosawa (Riku Onda)

Hasta hace cinco años, nadie conocía a Riku Onda fuera de Japón, donde es una autora muy premiada y leída, además de guionista de cine y televisión. Fue a raíz de la traducción al inglés de ‘El asesinato de los Aosawa’ (publicada originalmente en Japón en 2005) y de su inclusión en varias listas de lo mejor del año, cuando la autora se ha dado a conocer internacionalmente.

‘El asesinato de los Aosawa’ (Salamandra) es un absorbente thriller que destaca por su atractiva y poco convencional estructura narrativa. Todo comienza en una fiesta de cumpleaños celebrada en un sofocante día de verano (el ambiente caluroso y húmedo impregna toda la novela): diecisiete personas, entre ellas seis niños, mueren envenenadas. A partir de ese suceso, la historia se abre a múltiples perspectivas, distintas líneas temporales y diversos puntos de vista, como si se tratara de un rompecabezas metaficcional: una joven interesada en el caso contacta con una escritora que escribió sobre ese caso que a su vez fue testigo de la masacre. Y eso solo es el principio… 8’1

El director (Daniel Kehlmann)

Uno de los libros del año. La nueva novela del alemán Daniel Kehlmann ha encabezado gran parte de las listas de lo mejor de 2025, entre ellas las del New York Times o la BBC (en las españolas, no sé por qué, ha sido completamente ignorada). El autor de ‘La medición del mundo’ o ‘Deberías haberte ido’ ha hecho un retrato extraordinario del director G.W. Pabst, una especie de biografía novelada que intenta contestar a una pregunta que muchos se hicieron en su época: ¿por qué el prestigioso director que había encumbrado a Greta Garbo (‘Bajo la máscara del placer’, 1925) y Louise Brooks (‘La caja de Pandora’, 1929), que se había ganado el apelativo de “Pabst el Rojo” firmando la antibelicista ‘Cuatro de infantería’ (1930) y la izquierdista ‘Carbón’ (1931), y que había trabajado en Francia y en Hollywood durante la década de 1930, decidió regresar al Tercer Reich en 1939?

Kehlmann dibuja a Pabst como un hombre inseguro y conformista, que antepuso el compromiso con el arte y el interés personal al deber moral. ‘El director’ (Random House) explora ese pacto fáustico con el nazismo a través de una prosa ágil y cargada de tensión dramática, poniendo el acento en el conflicto interior de un artista atrapado entre la ambición, el temor y la necesidad de reconocimiento. 8’7

Las lunas antes del aterrizaje (Clemens J. Setz)

Seguimos con literatura en alemán. Gracias a la editorial H&O están llegando a España los libros del matemático y filólogo austriaco Clemens J. Setz, autor que en 2021, con apenas 38 años, recibió el galardón más importante de la literatura alemana: el Premio Georg Büchner.

En ‘Las lunas antes del aterrizaje’, Setz reconstruye la vida de uno de esos personajes “más extraños que la ficción”: Peter Bender, aviador que combatió en la Primera Guerra Mundial y que más tarde se convertiría en uno de los más fervientes defensores del terrahuequismo, una teoría desarrollada en el siglo XIX que sostiene que la Tierra está completamente hueca y que su interior es habitable. A través de la visión distorsionada de la realidad de este personaje, Setz recrea, en forma de ingeniosa sátira, los acontecimientos más significativos de la Alemania de la primera mitad del siglo XX y traza un paralelismo con las teorías conspirativas actuales, desde el aparentemente inofensivo terraplanismo hasta el peligroso “gran reemplazo” supremacista. 7’7

Los ojos son la mejor parte (Monika Kim)

Uno de los debuts más aplaudidos del año. ‘Los ojos son la mejor parte’ (Seix Barral), de la coreana-californiana Monika Kim, es una mezcla enormemente eficaz de terror psicológico y gore oftalmológico (muy gráfico), atravesada por humor negro y una crítica sociopolítica centrada en los choques culturales y las luchas identitarias.

“¿Quién quiere el ojo?”. El título de la novela (fabuloso) remite a la costumbre coreana de comerse los ojos de los pescados: “son la mejor parte”. A partir de este detalle costumbrista, la autora construye un relato en primera persona (narrado por la asesina protagonista) sobre familias rotas, racismo y machismo cotidianos y furia reprimida, que avanza con la intensidad dramática de una psicópata que prueba por primera vez la sangre. El resultado es una exploración de los límites entre cordura y locura tan perturbadora y repulsiva como afilada y divertida. Como era de esperar, ya está en marcha la adaptación cinematográfica. La dirigirá la actriz Greta Lee (‘Vidas pasadas’, ‘TRON: Ares’), en la que será su debut como realizadora. 7’8

El asedio (Ben Macintyre)

Ben Macintyre nunca decepciona. Con ‘El asedio’ (Crítica) vuelve a demostrar su asombrosa habilidad para combinar rigor documental con recursos narrativos propios del thriller. ‘Agente Sonya’, ‘Espía y traidor’, ‘Un espía entre amigos’… son libros de no ficción que se leen como la más trepidante de las novelas de espionaje e intriga. No es de extrañar que el equipo de ‘Slow Horses’ se vaya a encargar de adaptar para televisión este último.

El asedio reconstruye la operación de rescate organizada por las fuerzas especiales británicas en 1980 para liberar a los veintiséis rehenes retenidos en la embajada iraní de Londres. Con el apoyo de un completo apartado gráfico -mapas, planos del edificio, fotografías y esquemas de la intervención-, Macintyre desgrana los hechos desde múltiples ángulos (asaltantes, rehenes, fuerzas de seguridad, periodistas y responsables políticos) y perspectivas -geopolítica, psicológica, logística y humana-. El resultado es un relato extraordinariamente vívido, tenso y emocionante sobre un episodio clave del terrorismo internacional y del prestigio del SAS. 8

Golpe de luz (Rita Bullwinkel)

Celebradísimo debut de Rita Bullwinkel, conocida por ser la editora de la revista literaria McSweeney’s Quarterly. Nominada al Booker, finalista del Pulitzer y, el espaldarazo definitivo para muchos: a Obama le voló la cabeza. Y cuando Obama recomienda un libro es como cuando Stephen King alaba una obra de terror: los lectores se multiplican.

El caso es que Obama tiene muy buen gusto (King no tanto): ‘Golpe de luz’ (Sexto Piso), perdón por el chiste fácil, es la hostia. Bullwinkel narra las vidas -pasadas, futuras e imaginadas- de ocho boxeadoras adolescentes durante un campeonato que se celebra en Reno, la versión barata y sórdida de la ya de por si decadente Las Vegas. La novela se abre con el cuadro de los enfrentamientos y cada capítulo está dedicado a un combate. Es en ese espacio, dentro del cuadrilátero, donde la autora explora las interioridades de unos personajes extraordinariamente bien perfilados. El ring no es solo un escenario deportivo y de violencia física, sino también un espacio de revelación íntima donde, golpe a golpe, se condensan miedos, deseos y futuros posibles. 8’4

El accidente (Blanca Lacasa)

Este año, la editorial Libros del Asteroide ha publicado dos debuts estupendos de autoras españolas, que además tienen más de un punto en común en cuanto a la temática: ‘Comerás flores’, de Lucía Solla Sobral, que estoy leyendo ahora mismo (y también recomiendo), y ‘El accidente’, de la periodista Blanca Lacasa, conocida por su ensayo ‘Las hijas horribles’ (Libros del KO, 2023) y por ser la vocalista del dúo Plastic d’Amour (la novela incluye playlist).

La prosa de Lacasa va como un pepino. ‘El accidente’ narra el vértigo del inicio de una relación romántica, el torbellino emocional que supone un enamoramiento y la irrupción de lo imprevisto, “el accidente”, con una precisión estilística asombrosa. A través de un uso muy creativo y poético de la tercera persona, de las metáforas y de las repeticiones, la autora consigue transmitir la intensidad obsesiva de los primeros días, esa mezcla de euforia, ansiedad y fragilidad en la que todo parece decisivo y provisional al mismo tiempo. El resultado es una novela que, en apenas 80 páginas, captura con exactitud casi física ese estado mental en el que amar es, sobre todo, perder el control. 7’7

Calabobos (Luis Mario)

Si no tienes el oído muy hecho al acento norteño, de Cantabria o Asturias, seguramente te pase con ‘Calabobos’ lo que me ocurrió a mí con el ‘Panza de burro’ de Andrea Abreu: estuve en un tris de dejarlo, no entendía nada. No lo hice, claro, y a las cinco o seis páginas ya estaba metido en la historia y entendía todo como si fuera Rosana.

La excelente novela del cántabro Luis Mario destaca por su estilo: está escrita de forma oral, como “falan” los paisanos de los pueblos cántabros. Esa oralidad no es solo un recurso formal, sino la clave de la mirada del autor: contar la ruralidad desde dentro, con sus propias palabras, con sus mitos, cuentos, fantasías, costumbres y tradiciones. La metáfora es clara: las violencias que atraviesan el libro –contra los “maricones” y los “subnormales”- no siempre se presentan como estallidos, sino como una presión constante, asumida y normalizada. Al igual que la lluvia fina que da título al libro, empapan poco a poco, hasta que terminan calando. 7’9

Matate, amor (Ariana Harwicz)

Ariana Harwicz publicó su debut literario en 2012. Apenas tuvo lectores. Fue a partir de la reedición de 2017, impulsada por sus pocos pero entusiastas seguidores, cuando ‘Matate, amor’ (publicada este año por Anagrama) empezó a ganar visibilidad. Sin embargo, el verdadero reconocimiento internacional llegó con la traducción inglesa, ‘Die, My Love’, nominada al Premio Booker, y con su adaptación cinematográfica, protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, que consolidó la difusión de la novela en todo el mundo.

Definido como un “thriller campestre”, el libro está protagonizado por una mujer que vive en una casa de campo, cerca de un bosque, junto a su marido y su hijo recién nacido. A través de un intenso monólogo interior, construido con frases cortas en las que cada punto parece la marca de un disparo, el lector se adentra en la mente convulsa de una mujer acorralada: presa de un deseo insatisfecho, atenazada por un entorno opresivo, un marido anodino y un bebé vivido como una carga. Aunque al principio cuesta adaptarse a su ritmo y a ciertos modismos argentinos, pronto resulta fácil dejarse arrastrar por su intensidad lírica y desgarradora. Una novela breve para leer de un tirón, como un poema. 7’6