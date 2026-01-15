¿Será el 2º disco de Ralphie Choo mejor que el debut?

Parte de la redacción evalúa ‘ROCCO’ y ‘TENTACION’, la nueva dupla de singles de Ralphie Choo.

Os recordamos que Ralphie Choo debuta este año en grandes recintos: el 20 de febrero actúa en el Movistar Arena de Madrid y, un mes después, el 27 de marzo, en el Sant Jordi Club de Barcelona.

«‘ROCCO’ y ‘TENTACION’, los nuevos adelantos del segundo álbum de Ralphie Choo, son exactamente lo que cabría esperar de un artista como él: sorprendentes e impredecibles. Ambas composiciones comienzan pareciendo una cosa y acaban en un lugar completamente diferente. No son hits inmediatos y sí, requieren de varias vueltas para exprimirlas al máximo, pero ¿acaso no es así la música que perdura en el tiempo?

Huyendo de estructuras convencionales, Ralphie Choo apuesta por crear atmósfera jugando y experimentando con los sintetizadores que resultan en una amalgama de sonidos futuristas que dialogan felizmente los unos con los otros. La mezcla imposible de ideas y géneros da resultados tan extravagantes como frescos. La pseudobalada ‘ROCCO’ ofrece su faceta más melódica sin dejar nunca de ser estimulante, y recuerda, en su primera mitad, a una suerte de Mk.gee en versión electrónica. Mientras que ‘TENTACION’ es pura diversión marca de la casa, empezando por su letra surrealista, que tan pronto te mete un “se pone puerca con historias que le escribo” como un “desayuno cigarrito con salsa tártara”, hasta su originalísima progresión, con más giros que una película de M. Night Shyamalan.

Ralphie Choo continúa expandiendo los límites de lo urbano y lo pop con dos exquisitas muestras de música fusión para abrir apetito antes del gran menú degustación que promete ser su nuevo disco». Fernando García

«Admiro a Ralphie Choo por sus inquietudes creativas y compromiso con la anti-perfección. Ambos principios los pone en práctica en ‘ROCCO’ y ‘TENTACION’, supuestos nuevos adelantos de su segundo disco, y los ejecutaba también en ‘PIRRI’ y en ese ‘D’amor traficante’ que fue el primero en salir de todos. Sin embargo, ninguna de estas producciones me transmite una evolución o un perfeccionamiento de la técnica, más bien me suenan dispersos y experimentales de más.

Por supuesto, el estilo de Ralphie Choo es el que es. Pero ‘ROCCO’ y ‘TENTACION’ no parecen singles dignos de un segundo disco. ‘ROCCO’, en un ánimo romántico, parece inspirado en los collagistas R&B actuales, como Dijon, pero melodía merecía algo mejor que una suma de ideas instrumentales que bordea el exceso, sobre todo ese break de batería final que suena ya tirado sin ton ni son.

‘TENTACION’, por su lado, sorprendente por su inspiración new jack swing, un estilo musical que pocos artistas están recuperando, ni siquiera estadounidenses. Ralphie propone una extraña base rítmica que suena ralentizada, jugando con la percepción de lo que este sonido debe ser, pero la obra final me suena debilucha, nada «embriagadora», como si fuera el borrador de una canción futura. ‘ROCCO’ y ‘TENTACION’ resultan experimentos interesantes, pero solo eso». Jordi Bardají



